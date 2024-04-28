Girne-Alsancak yolunda alkollü sürücü kaza yaptı!

28.04.2024 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 0-1’inci kilometreleri arasında, Nilay ÖZDEMİR (K-20) 131 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UF 505 plakalı araç ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve orta refüjdeki çelik bariyerlerine çarpmıştır.
Çarpmanın etkisiyle ileriye savrulan UF 505 plakalı araç, yolun solunda bulunan taş duvara da çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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