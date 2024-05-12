Mete Gazoz Avrupa şampiyonu

Essen’de düzenlenen Avrupa şampiyonasında Gazoz, Malavasic’i 6-0 yenerek altın madalya kazandı.
Milli sporcu 6 Ağustos 2023’te Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay finalinde rakibi Eric Peters’i yenerek dünya şampiyonu olmuştu.
Essen’de düzenlenen Avrupa şampiyonasında Gazoz, Malavasic’i 6-0 yenerek altın madalya kazandı.
Milli sporcu 6 Ağustos 2023’te Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay finalinde rakibi Eric Peters’i yenerek dünya şampiyonu olmuştu.
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