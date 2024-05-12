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Mete Gazoz Avrupa şampiyonu

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Milli okçu Mete Gazoz, Almanya’da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda klasik yay erkekler finalinde Slovenyalı rakibi Habjan Malavasic’i yenerek ilk kez Avrupa Şampiyonu oldu.
Mete Gazoz Avrupa şampiyonu

Essen’de düzenlenen Avrupa şampiyonasında Gazoz, Malavasic’i 6-0 yenerek altın madalya kazandı.

Milli sporcu 6 Ağustos 2023’te Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay finalinde rakibi Eric Peters’i yenerek dünya şampiyonu olmuştu.

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