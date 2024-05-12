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LAÜ öğrencileri Seramik Sanatçısı Cankat’ın eşliğinde kil atölyesine katıldı

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LAÜ öğrencileri Seramik Sanatçısı Cankat’ın eşliğinde kil atölyesine katıldı
LAÜ öğrencileri Seramik Sanatçısı Cankat’ın eşliğinde kil atölyesine katıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Psikoloji Bölümü tarafından “İyi ki Doğdun Freud” konulu panel ve atölye çalışması gerçekleştirildi.

Psikoloji Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri, 6 Mayıs 1856’da doğan Sigmund Freud’un 168. Doğum gününü “Sanat ve Psikanaliz” etkinlikleriyle kutladı.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zihniye Okay’ın psikanaliz ile sanatın ilişkisine dair yürüttüğü tartışmanın ardından, öğrencilerle birlikte Rapunzel masalının psikanalitik yorumu yapıldı. Öğrenciler, seminerde ve bölüm derslerinde öğrendikleri psikanalitik çerçeveyi bu masalı yorumlamak için yeniden değerlendirdiler.

Panel ve seminerin ardından, açık havada bir araya gelen bölüm öğrencileri, Seramik Sanatçısı Leman Cankat’ın eşliğinde düzenlenen kil atölyesine katıldı. Öğrenciler, kil çalışmalarında sanatsal faaliyetlerin ve yaratıcılığın ruhsal süreçlerimizle olan ilişkisini deneyimleme imkânı buldular.

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