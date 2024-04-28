Timsah Ateşi Seyirciyle Buluştu

Başrollerini Hazar Ergüçlü, Funda Eryiğit ve Hidayet Erdinç’in paylaştığı Timsah Ateşi adlı tiyatro oyunu, dün akşam ilk gösterimini gerçekleştirdi.

Bugün akşam yeniden sahnelenecek olan, Girne Belediyesi ve Birinci Global'in işbirliğiyle; Kamacıoğlu Grup, Özmerhan Grup, Rocks Hotel, Uptown Hotel ve Girne American Üniversitesi'nin destekleriyle sahnelenen oyun, Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Salonu'nda, saat 20:00’de perde açıyor.

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amirliği’nden verilen bilgiye göre bugün de sahnelenecek oyundan elde edilen gelirin bir kısmı Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne, bir kısmı ise Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne bağışlanacak.

Bugün sahnelenecek olan oyunun biletleri www.kibrisbiletcim.com adresinden online olarak alınabilecek.

OYUNUN KONUSU

Meghan Tyler'in kaleme aldığı, Mehmet Ergen'in yönettiği ve Zeynep Anacan'ın çevirdiği oyunun oyuncu kadrosu ise Hazar Ergüçlü, Funda Eryiğit, Okan Demirok ve Hidayet Erdinç gibi usta isimlerden oluşuyor. Timsah Ateşi, zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeşin babalarıyla olan çalkantılı hikayesini konu alıyor. İzleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkaracak olan oyun, aile bağlarının derinliklerine iniyor.