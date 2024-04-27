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ChatGPT CEO'su Sam Altman yapay zeka güvenlik kuruluna katılıyor

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Sam Altman, ABD Başkanı Joe Biden tarafından geçtiğimiz yıl kurulan Yapay Zeka Güvenlik ve Emniyet Kurulu'na katılıyor. Kurulda Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın da bulunduğu kaydedildi.
ChatGPT CEO'su Sam Altman yapay zeka güvenlik kuruluna katılıyor

Yapay zeka ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'da CEO Sam Altman, Microsoft başkanı Satya Nadella ve Alphabet CEO'su Sundar Pichai ABD'de Biden hükümeti tarafından kurulan Yapay Zeka Güvenlik ve Emniyet Kuruluna katılıyor.

The Wall Street Journal'a göre, bu isimlere Nvidia'dan Jensen Huang, Northrop Grumman'dan Kathy Warden ve Delta'dan Ed Bastian ile birlikte teknoloji ve yapay zeka sektöründeki diğer liderler de katılıyor.

YAPAY ZEKA KURULU DANIŞMANLIK YAPACAK

Yapay zeka kurulu, ABD'nin kritik altyapısında yapay zekanın nasıl güvenli bir şekilde kullanılabileceği konusunda İç Güvenlik Bakanlığı ile birlikte çalışacak ve ona danışmanlık yapacak.

Ayrıca elektrik şebekesi operatörlerine, ulaşım hizmeti sağlayıcılarına ve üretim tesislerine, sistemlerini teknolojideki ilerlemelerin yol açabileceği potansiyel tehditlere karşı nasıl koruyabilecekleri konusunda tavsiyelerde bulunmakla görevlendirildiler.

GEÇTİĞİMİZ YIL KURULMUŞTU

Biden yönetimi, geçen yıl yapay zeka gelişimini düzenlemeye odaklanan kapsamlı bir yürütme emrinin bir parçası olarak bir yapay zeka güvenlik kurulu oluşturulmasını emretti.

İç Güvenlik'in web sitesinde, kurulun "Sekretere ve kritik altyapı topluluğuna tavsiyelerde bulunan özel sektörden ve hükümetten uzmanlarını içerdiği" belirtildi.

İç Güvenlik Sekreteri Alejandro Mayorkas Journal'a verdiği demeçte, kritik altyapılarda yapay zeka kullanımının hizmetleri büyük ölçüde iyileştirebileceğini örneğin, hastalık teşhislerini hızlandırabileceğini veya enerji santrallerindeki anormallikleri hızla tespit edebileceğini söyledi.

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