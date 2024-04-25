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Türk devletleri uzaya ortak uydu gönderecek

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Türk devletleri, ortak uydu üreterek bu alandaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla mühendislerden oluşan özel bir ekip kurmak için düğmeye bastı.
Türk devletleri uzaya ortak uydu gönderecek

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreter Yardımcısı Mirvokhid Azimov, uzay ve uydu alanında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Türkiye Uzay Ajansının ev sahipliğinde düzenlenen Space Technology Conference kapsamındaki TDT Uzay Ajansları 3. Toplantısı için geldiği Ankara'da değerlendirmede bulunan Azimov, çok verimli ve başarılı bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Azimov, uzayın keşfiyle ilgili birçok konuyu ele alarak bazı mevzularda anlaştıklarını bildirdi. Bursa'da geçen yıl gerçekleştirilen ve çok güzel geri dönüşler aldıkları Uzay Kampı Türkiye (Space Camp Turkiye) etkinliğinin ikincisinin yerine ilişkin de değerlendirmeler yaptıklarını dile getiren Azimov, bu tür organizasyonların gençlerin bilgi birikimine katkı sağladığını ifade etti. Azimov, "Diğer yandan bu tür etkinlikler dayanışmayı ve ortak geleceğe olan inanç duygusunu artırarak, gençlerin bir araya gelmelerine olanak sağlıyor." dedi.

Küp Uydu Projesi özel ekibe emanet

Azimov, geçen yıl TDT olarak "Küp Uydu Projesi" gerçekleştirmek üzere teknik bir çalışma grubu oluşturduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Şimdi bu grubun faaliyetinin sonuçlarını tartışıyoruz. Toplantıda Türk devletleri adına ortak uydu üzerinde çalışacak mühendislerden özel bir ekibin oluşturulması konusunda mutabakata vardık. Bu ekip, Kazakistan'da araştırma merkezinde faaliyetlerini sürdürecek. Üye devletlerimiz, araştırmalarına başlamak üzere mühendislerini Kazakistan'a gönderecek. Nihai hedefimiz, TDT adına bir küp uydu fırlatmak. Bununla amacımız, üye devletlerimizdeki çevre koşullarını araştırmak ve bazı çalışmaları hayata geçirmek."

"Türkiye'nin ilk astronotunu uzaya göndermesinden gurur duyduk"

Azimov, TDT olarak ayrıca üniversiteler ve araştırma merkezleri arasında uzay araştırmaları konusunda işbirliğinin artırılmasını istediklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Türkiye, teşkilatımız içinde uzay işbirliğinin geliştirilmesine büyük katkı sağlıyor. Türkiye'nin yakın zamanda ilk astronotunu uzaya göndermesinden gurur duyduk. Şimdi de Türksat 6A uydusunu yörüngeye gönderecekler ve bu elbette ülkeye çok fayda sağlayacak. Türkiye'nin uzay alanındaki tecrübesi diğer Türk devletlerimiz için çok faydalı olacaktır. Türkiye tecrübe ve bilgi birikimini paylaşmaya hazır."

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