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LTB Duyuru

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13 Mayıs Pazartesi başlayacak ve yaklaşık bir ay süresince gün boyu sürmesi planlanan çalışmalar tamamlanana kadar sürücülerin güzergah üzerindeki trafik işaret ve işaretçilere uymaları önemle rica olunur.
LTB Duyuru

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu(KIB-TEK) tarafından Şht.Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde Elektrik Kazısı(1.Etap)çalışması gerçekleşecektir. Lefkoşa Türk Belediyesi gözetiminde yapılacak çalışmalar Yenişehir’de bulunan Askeri Kantin karşısındaki KIB-TEK Trafo Merkezi’nden başlayarak Barış ve Özgürlük Anıtı’na doğru ilerleyecektir.

13 Mayıs Pazartesi başlayacak ve yaklaşık bir ay süresince gün boyu sürmesi planlanan çalışmalar tamamlanana kadar sürücülerin güzergah üzerindeki trafik işaret ve işaretçilere uymaları önemle rica olunur.

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