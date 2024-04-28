Çayırova-Bafra Anayolu'nda alkollü sürücü kaza yaptı!

27.04.2024 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Çayırova-Bafra Anayolu’nun 7–8’inci kilometreleri arasında, Cemal Deniz AĞIM (E-24) 114 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HU 250 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağından çıkmış ve banket içerisindeki harnup ağacına çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.