Gönyeli'de Oturma Odası Tartışmasında Yaralama Olayı: Şüpheli Tutuklandı

Gönyeli'de Oturma Odası Kavgası Kanlı Bitti: Bir Kişi Yaralandı ve Şüpheli Tutuklandı

Gönyeli'de Yaşanan Yaralama Olayıyla İlgili Gelişmeler

13 Mayıs 2024 tarihinde, sabaha karşı saat 04:00 sularında Gönyeli'de bir ikametgah içerisinde dramatik bir olay yaşandı. İddiaya göre, M.K.(K-41) adlı şahıs, oturma odasına izinsiz girdiği gerekçesiyle tartıştığı M.G.(E-42) isimli kişiye tasarrufunda bulundurduğu bıçakla saldırdı. Bu saldırı sonucunda M.G., her iki elinden ciddi şekilde yaralandı.

Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hızla müdahale edilen M.G., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak müşahede altına alındı. Durumu ciddiyetini koruyan M.G.'nin tedavisi hastanede devam etmektedir.

Polis ekipleri ise olay yerine gelerek M.K.'yi gözaltına aldı ve adli makamlara sevk etti. M.K.'nin tutuklanmasıyla birlikte soruşturma başlatıldı ve detaylı incelemeler devam etmektedir. Olayın sebepleri ve detayları üzerinde titizlikle durulmaktadır.