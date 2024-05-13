Girne'de İkametgah Hırsızlığı: 42.000 Stg Nakit Para Çalındı, Zanlı Yakalandı

Girne'de İkametgah Hırsızlığı Şüphesiyle Yürütülen Soruşturma: Zanlı Ercan Havalimanı'nda Yakalandı

1 Mayıs 2024 tarihinde Girne'de meydana gelen bir hırsızlık olayıyla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma, son gelişmelerle devam ediyor. İkametgah içerisinde yaşanan bu olayda, bir şahsın yatak odasında muhafaza edilen toplam 42.000 Stg nakit paranın çalındığı tespit edildi. Hırsızlık vakasıyla ilgili detaylı incelemeler sürerken, meselede zanlı olarak görülen A.M.S.(E-24) isimli şahıs, Ercan Havalimanı'nda yurt dışına çıkış yapacağı sırada güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek hemen tutuklandı.

Soruşturma, çalınan paranın akıbeti ve olayın detayları üzerinde yoğunlaşmış durumda. Polis yetkilileri, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ve gerekli tüm adımların atılacağını belirttiler