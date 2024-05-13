  • BIST 10218.58
  • Altın 2436.613
  • Dolar 32.1784
  • Euro 34.623
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Gazimağusa’da sağanak nedeniyle yaşanan olumsuzluklar belediye müdahalesiyle giderildi

» »
Gazimağusa’da sağanak nedeniyle yaşanan olumsuzluklar belediye müdahalesiyle giderildi
Gazimağusa’da sağanak nedeniyle yaşanan olumsuzluklar belediye müdahalesiyle giderildi

Gazimağusa Belediyesi şehrin genelini etkisi altına alan şiddetli yağışlara bağlı olarak yaşanan olumsuzluklara müdahale etmeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre,

Öğle saatlerinden itibaren Gazimağusa’da etkili olan sağanak kentin bazı bölgelerinde yağmur suyu drenajı konusunda olumsuzluklar yaşanmasına neden oldu.

Belediye ekipleri yollarda yağmur suyunun biriktiği bölgelere öncelik vererek

İsmet İnönü Bulvarı, Gülseren Kavşağı, Anafartalar Caddesi ve Sema Otel Çemberi’ne müdahale etti.

Ekipler, yollarda biriken yağmur suyunun tahliyesinin yanında zor durumda kalan bölge halkının yardımına koştu.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay hem sağanak yağış, hem de kentte yaşanan susuzluk sorunuyla ilgili açıklamada bulundu. Uluçay, ekiplerin yaşanabilecek tüm olumsuzluklara müdahale etmek adına sahada olmaya devam edeceğini belirtti.

Uluçay, “Bu esnada Geçitköy’den şehre su getiren şebekenin Sınırüstü-Mağusa hattında meydana gelen arıza giderilmiş olup, 24 saattir şehre su verilmektedir. Şu ana kadar depolarına su ulaşmayan evlerin yüksek bölgelerde olması sebebiyle gecikme yaşanıyor, suyun tüm şehirde normal akışının yarına kadar düzelmesini bekliyoruz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • GMB 2 kilometrelik ana su borusu döşemeye hazırlanıyor26 Nisan 2024 Cuma 13:42
  • Tatar: Türkiye Adalet Bakanı’na hassasiyetimizi ilettim25 Nisan 2024 Perşembe 15:04
  • Gazimağusa'da İkametgah Hırsızlığı25 Nisan 2024 Perşembe 12:52
  • Gazimağusa-Karpaz yolunda korkutan kaza: 2 yaralı24 Nisan 2024 Çarşamba 13:16
  • Gazimağusa Limanı'nda demirli gemide feci kaza... 20 yaşındaki işçi yaralandı!22 Nisan 2024 Pazartesi 13:16
  • Mağusa Baykal Tüneli’nde tadilat çalışmaları başladı19 Nisan 2024 Cuma 15:26
  • Gazimağusa’da Barış Harekatı'nda halkın Suriçi'ne girişinin sağlandığı tünelde çalışma başlatıldı19 Nisan 2024 Cuma 13:26
  • Gazimağusa'da Kaçak Hayvan Ticareti Operasyonu: 14 Hayvan Emare Alındı18 Nisan 2024 Perşembe 13:02
  • 57 yaşında yaşamını yitiren şahsa otopsi yapıldı14 Nisan 2024 Pazar 10:46
  • Yeniboğaziçi’nde uyuşturucudan 2 tutuklu13 Nisan 2024 Cumartesi 10:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti