Barikatta Kanunsuz uyuşturucu madde transferi!

Lefkoşa’da, Yiğitler Burcu Parkı içerisinde bulunan M.T.(E-47)’ye, GKRY Bölgesi’nden şüpheli bir madde atıldığının tespit edilmesi üzerine, bahse konu şahıs görevli askerler tarafından alıkonarak polise teslim edilmiştir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

27.04.2024 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Lefkoşa’da, Yiğitler Burcu Parkı içerisinde bulunan M.T.(E-47)’ye, GKRY Bölgesi’nden şüpheli bir madde atıldığının tespit edilmesi üzerine, bahse konu şahıs görevli askerler tarafından alıkonarak polise teslim edilmiştir.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, M.T’nin üzerinde polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.