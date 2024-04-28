İskele'de İnşaat alanında ölü bulunmuştu… Yaşamını sonlandırdığı tespit edildi!

İskele’de Long Beach bölgesinde 26 Nisan tarihinde bir inşaat alanında ölü olarak bulunan Rus uyruklu Andrei BELCHENKO (E-47)’nun yapılan otopsisinde ölüm sebebinin, “yüksekten düşmeye bağlı; çoklu kaburga kemikleri kırıkları, boyun-göğüs-omur kırıkları, iç organ ve büyük damar yaralanmaları, iç ve dış kanamalar” sonucu olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahsın intihar etmek suretiyle yaşamını sonlandırdığı tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.

Özbiler’in ölüm sebebi de belirlendi

Gazimağusa’da 25 Nisan tarihinde misafir olarak bulunduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ferus ÖZBİLER (E-62)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.