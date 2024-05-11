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NASA paylaştı: Güneş’te büyük patlama

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NASA, Güneş’te meydana gelen güçlü patlamanın fotoğrafını paylaştı.
NASA paylaştı: Güneş’te büyük patlama

ABD’deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Güneş yüzeyindeki şiddetli bir jeomanyetik fırtınayı tespit etti.

TRT’nin haberine göre NOAA, elektronik cihazlarda ve elektrik şebekelerinde olası kesintilere neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Jeomanyetik fırtınalar, Dünya’nın manyetik alanıyla Güneş rüzgarları arasındaki etkileşim sonucu ortaya çıkar ve GPS gibi teknolojik altyapıları etkileyebilir, hatta radyo frekansları ve uydu operasyonları gibi iletişim sistemlerini de aksatabilir.

NASA, Güneş’teki büyük patlamanın fotoğrafını yayınladı.

NASA’ya göre, Güneş yüzeyindeki patlamalar, radyo frekansları, elektrik şebekeleri ve navigasyon sinyallerinin yanı sıra uzay araçları ve astronotlar için de risk teşkil edecek güçlü enerji dalgaları oluşturuyor.

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