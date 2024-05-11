  • BIST 10218.58
  • Altın 2444.587
  • Dolar 32.193
  • Euro 34.7877
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Gazimağusa'da yaşanan su sorunu... Uluçay'dan açıklama...

» »
Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay kentte yaşanan su sorunu ile ilgili açıklamada bulundu.
Gazimağusa'da yaşanan su sorunu... Uluçay'dan açıklama...

Başkan Uluçay'ın açıklaması aşağıdaki gibidir.

“Gazimağusa’da Geçitköy’den şehre su getiren şebekenin Sınırüstü-Mağusa hattında meydana gelen arıza sebebiyle yaşadığımız su kesintisi birçok vatandaşımızı mağdur ediyor. Devlet Su İşleri Dairesi’nden aldığımız bilgi şehre su verilmeye başlandığı yönünde ancak basınç farkı sebebiyle önce alçak bölgeler daha sonra yüksek bölgelere su ulaşıyor. Uzman arkadaşlarımızdan edindiğimiz bilgi tüm evlerdeki su akışının normal haline gelmesi 13 Mayıs Pazartesi’ni bulabilir.

Bir belediyenin en temel görevi su arzının kesintisiz olarak halka sunulmasıdır. 2010 yılında Gazimağusa Belediyesi tarafından bu sebeple yap işlet devret modeliyle 2025 yılında belediyemize devredilecek bir Deniz Suyu Arıtma Tesisi yapılmıştır. Sonrasında bu tesis maalesef Belediyenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu elektriksiz kalmış ve tamamen işlevsiz hale gelmiştir. Bizim görevimiz halkımızın mağdur olmasını önlemektir. Önümüzdeki dönemde kesintisiz su arzını sağlamak için tekrardan Deniz Suyu Arıtma Tesisi de dahil tüm alternatifleri ortaya koymak adına girişimler yapacağız.”

 

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: Türkiye Adalet Bakanı’na hassasiyetimizi ilettim25 Nisan 2024 Perşembe 15:04
  • Gazimağusa'da İkametgah Hırsızlığı25 Nisan 2024 Perşembe 12:52
  • Gazimağusa-Karpaz yolunda korkutan kaza: 2 yaralı24 Nisan 2024 Çarşamba 13:16
  • Gazimağusa Limanı'nda demirli gemide feci kaza... 20 yaşındaki işçi yaralandı!22 Nisan 2024 Pazartesi 13:16
  • Mağusa Baykal Tüneli’nde tadilat çalışmaları başladı19 Nisan 2024 Cuma 15:26
  • Gazimağusa’da Barış Harekatı'nda halkın Suriçi'ne girişinin sağlandığı tünelde çalışma başlatıldı19 Nisan 2024 Cuma 13:26
  • Gazimağusa'da Kaçak Hayvan Ticareti Operasyonu: 14 Hayvan Emare Alındı18 Nisan 2024 Perşembe 13:02
  • 57 yaşında yaşamını yitiren şahsa otopsi yapıldı14 Nisan 2024 Pazar 10:46
  • Yeniboğaziçi’nde uyuşturucudan 2 tutuklu13 Nisan 2024 Cumartesi 10:10
  • Hastane park yerinde kavga06 Nisan 2024 Cumartesi 10:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti