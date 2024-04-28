Trafik denetiminde aracında 1 gram uyuşturucu bulundu!

28.04.2024 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü E.U.(E-23)’nun şüpheli hareketleri sonucu, üzerinde ve aracında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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