The Beatles belgeseli ‘Let It Be’ yayınlandı

Beatles klasiğinden adını alan ‘Let It Be’ belgeseli yayınlandı. Grubun 1970 yapımı aynı adlı filminden restore edilmiş görüntüler ve daha önce görülmemiş kesitler kullanılarak hazırlanan film Disney+’da.

‘Yüzüklerin Efendisi’ serisiyle ismini duyuran Yeni Zelandalı yönetmen Peter Jackson’ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı Britanyalı müzik grubu The Beatles’ı anlattığı belgesel yayınlandı.

2-31 Ocak 1969 arasında çekilen görüntüler, ağırlıklı olarak Beatles üyeleri tarafından Ocak 1968’de Londra’da, önceki şirketlerinin yerini almak ve bir holding oluşturmak için kurulan çok kollu bir multimedya şirketi Apple Corps çatısındaki kayıtlar ve The Beatles performanslarından oluşuyor.

Proje hakkında konuşan Jackson şunları söylemişti: “Bize verilen 55 saatlik görüntüler ve 140 saatlik ses kayıtları sayesinde The Beatles hayranları, hayalini kurduğu deneyimi yaşatacak. Bu, aynı zaman makinesine binip 1969 yılına ışınlanmak gibi. Belgeseli izlerken oturup yalnızca dört yakın arkadaşın stüdyolarında harika bir iş çıkarmalarına tanıklık edeceğiz.”

Film sitede şöyle duyuruldu: “Yönetmen Michael Lindsay-Hogg’un The Beatles’ı konu alan 1970 yapımı filmi, 50 yılı aşkın bir sürenin ardından, ilk kez gösterime giriyor. İlk kez Mayıs 1970’te, The Beatles’ın dağılma sürecinde gösterime giren ‘Let It Be’ şimdi grubun tarihindeki hak ettiği yeri alıyor.”

Belgeselde grubun son albümleri olan Let It Be’yi kaydederken Paul McCarthey’nin ilgisiz John Lennon, George Harrison ve Ringo Star’la olan mücadelesi anlatılıyor.