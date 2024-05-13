İmzalar atıldı… Şenkul: Daha yeni başladık…

Başkan Şenkul, “Kentimizin en önemli sorunlarından biri de kent merkezi dışında neredeyse kanalizasyon altyapısının olmamasıdır. Bu çerçevede Girne’nin batısında Jasmine Court Hotelin girişinde biten hattın Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi girişine kadar uzatılmasının ihalesi sonuçlandı. KDV’si ile birlikte yaklaşık 16 milyon Türk Lirasına mal olacak altyapı yatırımı ihalesini kazanan Tüfekçi Ltd ile karşılıklı imzalar atıldı, çok yakında çalışmalar başlayacak” açıklamasını yaptı.

Şenkul, “Bu çerçevede hedefimiz Zeytinlik köyünün batısını, Zeytinlik kesimi ve 2 yeni hastaneyi sisteme entegre etmek ve Karaoğlanoğlu köyüne doğru ilerlemektir. Bu ihaleye ek olarak Doğanköy’ün doğusuna doğru da şebekeyi uzatıyoruz. Yaptığımız görüşmeler sonucunda Kervansaray bölgesinde bulunan bir hotelin arıtma kapasitesini artırmasını sağlayarak bölgenin kanalizasyon sorununu da çok yakında tarihe gömeceğiz” ifadelerini kullandı.

Girne Belediye Başkanı Şenkul, “Şu ana kadar yaptıklarımızın çok daha üzerinde projelerin altyapısını ve finansmanını sağlamak için çalışmalar yaptığımızın bilinmesini istiyoruz. Bir başka deyişle daha yeni başladık. Az laf çok iş çünkü bizim kentimize ve kentlimize verilmiş sözlerimiz var” dedi