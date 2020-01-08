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Vegan burgere tavuk karışmış olabilir

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KFC vegan burger adı altında sattığı Quorn ürününün içinden tavuk eti çıktığı suçlamalarını kabul etti
Vegan burgere tavuk karışmış olabilir

Tavuk ürünleri satan dev fast food zinciri KFC yeni vegan Quorn tavuk burgerini İngiltere’de 2 Ocak’ta servis etmeye başlamıştı. Burger genel olarak veganlar ve vegan olmayanlar tarafından oldukça beğenildi.

Ancak ürünü satın alıp deneyen bazı müşteriler burgerin içerisinde gerçek tavuk eti olduğunu belirtti. Vegan ve vejetaryen müşteriler durumu genellikle bir ısırık aldıktan sonra fark ettikleri için KFC’ye oldukça kızgınlar.

Örneğin; bir yıldır vegan ve beş yıldır vejeteryan Bayan Hughes, ona “Fingerlickin Vegan” kelimelerinin bulunduğu yeşil ve beyaz bir kutu verildiğini, bu yüzden ona doğru burger verildiğini varsayarak güvendiğini ancak bir ısırık aldıktan sonra tavuk yediğini fark ettiğini ve dehşete düştüğünü söyledi.

KFC’DEN AÇIKLAMA

KFC sözcüsü Independent gazetesine bir açıklama yaptı ve:

“Bu hafta yeni vegan burgeri denemeye gelenlere müteşekkiriz. Hata yapmış olduğumuz birkaç olay olduğunu biliyoruz. Bu hoş değil ve olanlar için gerçekten üzgünüz. Bizler insanız ve böyle bir yeniliğin 900 restoranda aynı anda yürürlüğe girmesi büyük bir başarı. Çalışanlarımız hâlâ bu yeniliğe alışmaktalar ancak tabii ki bu yapılan yanlışı doğru kılacak bir bahane değil. Benzer olayların yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız.” dedi.

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