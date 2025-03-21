TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoğlu ve Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, Yakın Doğu Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek veteriner hekimlikte yapay zeka ve modern teknolojilerin önemine vurgu yaptı.

Veteriner Hekimlikte Yeni Çağ: Yapay Zeka ve Teknoloji Şart!

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Yakın Doğu Üniversitesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gerçekleştirdiği ‘iş geliştirme gezisi’ çerçevesinde önemli temaslarda bulundu. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsününü de ziyaret eden Başkan Sencer Solakoğlu’na Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş eşlik etti.

Başkan Sencer Solakoğlu ve Bakan Hüseyin Çavuş’u Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ile Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ karşıladı. Heyet, Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi, GÜNSEL ve Kıbrıs Araba Müzesi’ni de ziyaret etti.

İlk durak Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi

Kampüs ziyaretin ilk durağı Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi oldu. Hayvan Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet İsfendiyaroğlu, hastanenin altyapısı, sunduğu veterinerlik hizmetleri ve ileri teşhis ile tedavi olanakları hakkında heyete detaylı bilgi verdi. Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş ise fakülte bünyesinde sürdürülen veteriner hekimliği eğitimi hakkında bilgi verdi.

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, veterinerlik hekimliği öğrencilerinin dersine de katıldı. Aynı zamanda Türkiye’nin en büyük hayvan yetiştiricilerinden olan Sencer Solakoğlu, hayvan sağlığı, hayvancılık politikaları ve sektördeki yenilikler üzerine öğrencilerle sohbet etti.

GÜNSEL B9’u test etti

Ziyaretin bir diğer durağı ise KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL oldu. Başkan Sencer Solakoğlu, GÜNSEL’in ilk modeli B9 ile test sürüşü gerçekleştirdi. Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki bilimsel çalışmaların yanı sıra, kampüste yürütülen sanat, bilim ve teknoloji projeleri hakkında da bilgi alan Başkan Sencer Solakoğlu, Kıbrıs Araba Müzesi’ni de ziyaret etti. Müze ziyaretinde, Kıbrıs’ın otomobil tarihini yansıtan nadir koleksiyonlar ve eski araba modellerini inceleyen Başkan Sencer Solakoğlu, otomobil dünyasının geçmişine ışık tutan asırlık koleksiyonlar hakkında da bilgi aldı.

Sencer Solakoğlu: “Başarılı bir veterinerlik pratiği risk alabilmek, yapay zeka gibi yeni teknolojileri kullanabilmek, veri analizi yapabilmek ve modern sistemleri işleyişe entegre edebilmek büyük önem taşıyor.”

Veterinerlik hekimliği öğrencilerinin dersine katılan TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi’nin sunduğu olanaklara vurgu yaparak, öğrencilere, “Böyle bir üniversitede eğitim aldığınız için çok şanslısınız” dedi. Veteriner hekimlerin de kendileri yeni şartlara göre güncellemesi gerektiğini vurgulayan Solakoğlu, kendisine ait üç çiftlikte yapay zeka destekli uygulamalar ve çeşitli programlar kullandıklarını örneklerle anlattı. Uzun yıllardır çiftliklerinde bilimsel verilerin de arşivlendiğinin altını çizen Solakoğlu, bu sayede çeşitli kıyaslamalar yaptıklarını belirtti.

Veteriner hekimliğin artık sadece teorik bilgiye veya ilaç bilimine dayanmadığını söyleyen Solakoğlu, yenilikçi teknolojilerin ve bilimsel verilerin etkin bir şekilde analiz edilmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Solakoğlu, “Bana göre; başarılı bir veterinerlik pratiği için sadece diploma sahibi olmak yeterli değil; aynı zamanda risk alabilmek, yapay zeka gibi yeni teknolojileri kullanabilmek, veri analizi yapabilmek ve modern sistemleri işleyişe entegre edebilmek de büyük önem taşıyor” dedi.