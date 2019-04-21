VİDEO - Kılıçdaroğlu'na saldırı anı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da katıldığı bir şehit cenazesinde bir grubun saldırısına uğradı. Kılıçdaroğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Hakkâri'de Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada şehit olan er Yener Kırıkcı için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törenin ardından CHP lideri bir grubun saldırısına uğradı. Arbede yaşanması üzerine güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.

NTV'den Serkan Kaya'nın bildirdiğine göre, hem cenaze töreni sırasında, hem de cenaze sonrasında büyük olaylar çıktı ve yaşanan arbedede Kılıçdaroğlu tekmeli saldırıya uğradı. Polis ekipleri tarafından bir eve alınan Kılıçdaroğlu dışarı çıkarılamıyor. Evin çevresinde önlemler alınmasına rağmen evin etrafında toplanan kalabalığın evi taşladığı ve "PKK dışarı" sloganları attığı bildirildi.

CHP liderinin durumunun iyi olduğu bildirildi.