  • BIST 1.460
  • Altın 446,490
  • Dolar 7,3871
  • Euro 9,0516
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAPilli:23'ü yerel 33 pozitif vaka!

Volkswagen Türkiye'deki şirketini tasfiye ediyor

»
Alman otomotiv şirketi Volkswagen Manisa'da kurmayı planladığı fabrika projesini koronavirüs salgını nedeniyle iptal etmesinin ardından, Türk medyasında çıkan haberlere göre Türkiye'de kurduğu şirketi de tasfiye ediyor.
Volkswagen Türkiye'deki şirketini tasfiye ediyor

Türk medyasında yer alan haberlere göre, Alman otomotiv şirketi Volkswagen (VW) Türkiye'deki yatırımını tasfiye ediyor. Volkswagen'ın Ekim 2019'da Manisa'da kurduğu "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"nin 17 Aralık'ta tasfiyeye girdiği ve ilgili kararın Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildiği belirtildi.

VW, geçen yıl 2 Ekim'de Manisa'da 943 milyon 500 bin TL sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirket kurmuş, şirketin ticaret siciline kaydı, kurulması planlanan fabrikayla ilgili ilk adım olarak değerlendirilmişti.

VW, Manisa yakınlarında kurmayı planladığı fabrika ile ilgili girişimleri koronavirüs salgınını gerekçe göstererek Temmuz ayında durdurmuştu. Şirketin Wolfsburg kentindeki merkezinden yapılan açıklamada, "Kararın arka planında korona krizi nedeniyle küresel çapta otomobile talebin gerilemesi" olduğu belirtilmişti. Açıklamada, projenin bir süredir askıya alınmış olduğu ve şimdi ise projenin tamamen iptal edilmesi kararı alındığı vurgulanmıştı. VW'nin projeye devam edip etmeyeceğine 2019/2020 döneminde karar vermesi bekleniyordu.

Volkswagen'ın yeni fabrikasını Manisa'da kurma konusunda kararını açıklaması, Türkiye'nin geçen yıl Ekim ayında Suriye'nin kuzeydoğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın Alman kamuoyunda yarattığı tepkiler nedeniyle ertelenmişti. 

Yaklaşık 1 milyar euroluk yatırımla Manisa'da kurulması planlanan fabrikanın yıllık 300 bin araç üretim kapasitesine sahip olması ve yaklaşık dört bin kişilik istihdam yaratması öngörülüyordu

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erkek şiddeti son bulmuyor: Akademisyen Aylin Sözer, yakılarak katledildi!29 Aralık 2020 Salı 18:21
  • 2020’de Türk Dış Politikası…29 Aralık 2020 Salı 12:24
  • Yeni Akit yazarı Dilipak: Artık Bill Gates’e filan kızmıyorum28 Aralık 2020 Pazartesi 22:31
  • Türkiye'de Kaçak doğumhaneye baskın: 'Bakamıyorsanız bize satın'28 Aralık 2020 Pazartesi 22:15
  • Cem Yılmaz'dan SMA hastası Mert Adrian için 100 bin lira bağış28 Aralık 2020 Pazartesi 22:04
  • 'Yılın hekimi' seçilen Yavuz Durmuş, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti28 Aralık 2020 Pazartesi 21:46
  • 'Üniversiteler fuhuş evleridir' diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı28 Aralık 2020 Pazartesi 21:30
  • Türkiye'de 'Yılın Hekimi' seçilmişti: Radyoloji uzmanı doktor koronavirüsten hayatını kaybetti28 Aralık 2020 Pazartesi 21:15
  • Depremde balkondan atlayanlar konuştu: 'Kendimi kaybettim, evde de yalnızdım'28 Aralık 2020 Pazartesi 20:15
  • Türkiye'de 257 kişi daha hayatını kaybetti; 15 bin 197 yeni 'vaka' tespit edildi28 Aralık 2020 Pazartesi 19:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti