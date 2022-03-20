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Walking Dead oyuncusu Norman Reedus, sette beyin sarsıntısı geçirdi

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Walking Dead oyuncusu Norman Reedus, sette beyin sarsıntısı geçirdi
Walking Dead oyuncusu Norman Reedus, sette beyin sarsıntısı geçirdi

Walking Dead dizisindeki Daryl Dixon rolüyle tanınan Norman Reedus, geçen hafta setteyken kaza geçirip başından yaralandı. Sevilen aktör, Instagram hesabından paylaşım yaparak iyi olduğunu açıkladı.

11. sezonu yayınlanmaya devam eden korku-fantastik temalı Walking Dead dizisinin hayranlarına üzücü bir haber geldi. Dizinin başrollerinden birini canlandıran oyuncu Norman Reedus, çalışırken kaza geçirip yaralandığını ve beyin sarsıntısı geçirdiğini açıkladı.

53 yaşındaki Amerikalı aktörün, sette nasıl ve ne şekilde bir kaza geçirdiği bilinmiyor. Instagram hesabından “kara bir kedi” görseli paylaşan oyuncu, sağlığıyla ilgili açıklama bulundu. Sevenlerine kısa bir teşekkür mesajı yazarak dizinin setinde çalışırken yaralandığını ve önümüzdeki hafta işe geri dönmeye hazır olduğunu söyledi.

Reedus’un paylaşımına hayranlarından beğeni ve yorum yağarken oyuncu sevgilisi Diana Kruger de kalp emojisiyle desteğini belirtti. Sevilen oyuncunun salı günü setlere dönmesi bekleniyor.

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