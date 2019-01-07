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Weber: "Kıbrıs sorununun çözümü için baskı yapmaya devam etmemiz gerekiyor"

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Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük grup olan EVP’nin lideri Manfred Weber, “Kıbrıs sorunu aynı zamanda bir Avrupa sorunudur ve Avrupa Birliği Kıbrıs halkının ve Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti’nin yanındadır.
Weber: "Kıbrıs sorununun çözümü için baskı yapmaya devam etmemiz gerekiyor"

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) en büyük grup olan Avrupa Halk Partisi'nin (EVP) lideri Manfred Weber, Avrupa Komisyonu başkanlığına seçilmesi hâlinde Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecini sonlandıracağını söyledi.

Mayıs ayında yapılacak AP seçimlerinde EVP'nin liste başı adayı ve Avrupa Komisyonu Başkanı olmak isteyen Alman Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Weber, Bild am Sonntag gazetesinin sorularını yanıtladı.

Gazete, "EVP'nin liste başı adayı ve Avrupa Komisyonu'nun başkanı olmak istiyorsunuz. Jean-Claude Juncker'den neyi farklı yapardınız?” şeklinde bir soru yöneltti. Weber bu soruyu "Müstakbel Avrupa Komisyonu Başkanı olarak, Türkiye'nin AB'ye olası üyeliği için yürütülen görüşmelere son verilmesi için uğraşırdım” diye yanıtladı.

Türkiye ile "sıkı bir ortaklıktan” yana olduğunu vurgulayan Weber, "Ancak Türkiye'nin tam üyeliğinin olmayacağını açıkça ortaya koymamız gerekiyor” dedi. 2014 yılından bu yana EVP Grup Başkanı olan Weber, daha önce de Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkan açıklamalarda bulunmuştu.

“KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN BASKI YAPMAYA DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR”

Kıbrıs sorununun çözümünde Kıbrıslıların nüfusunun çoğunluğunun arzusu olan AB’nin dâhiliyetiyle ilgili yorumu sorulan Weber, “Kıbrıs sorunu aynı zamanda bir Avrupa sorunudur ve Avrupa Birliği Kıbrıs halkının ve Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti’nin yanındadır. Geçmişte Türkiye Akdeniz’de Kıbrıs’ı tehdit ederek durumu kızıştırıyordu. Benim görüşüme göre, BM kararları ve AB müktesebatıyla uyumlu şekilde Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması için baskı yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyini işgali kabul edilmezdir ve Avrupa kıtası üzerinde tarihin açık kalmış yaralarından biridir” dedi.

Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük siyasi grubu oluşturan muhafazakâr Avrupa Halk Partisi, gelecek hafta Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılacak kongrede Mayıs 2018'de yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri için liste başı adaylarını belirleyecek.

Manfred Weber ve Finlandiya eski Başbakanı Alexander Stubb liste başı adaylığı için yarışıyor. EVP'nin yine en güçlü parti grubunu oluşturması hâlinde, liste başı adayının Avrupa Komisyonu başkanlığını Jean-Claude Juncker'den devralmasının muhtemel olduğu belirtiliyor. YEŞİLLER PARTİSİ'NDEN ELEŞTİRİ Yeşiller partili Avrupa uzmanı Franziska Brantner, Weber’in açıklamalarını eleştirdi.

Brantner “Türkiye ile müzakereleri kes ama Orban ve Fidesz ile kendini Komisyon Başkanı seçtirmek iste. Bu Avrupa ve demokrasiyi gerçek bir biçimde savunmak değil, popülizm yapmak” diye konuştu. Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın sağ muhafazakar Fidesz partisi de Avrupa Halk Partisi bünyesinde bulunuyor.

Orban, Weber’in Avrupa Komisyonu başkanlığını desteklediğini açıklamıştı.

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