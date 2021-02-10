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Wesley Sneijder, takım satın alıyor

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Galatasaray'ın eski futbolcularından Wesley Sneijder, Hollanda 2. Ligi'nde bulunan Den Bosch takımını satın almak için girişimlere başladı.
Wesley Sneijder, takım satın alıyor

Galatasaray'ın eski futbolcularından Wesley Sneijder, Hollanda 2. Ligi'nde bulunan Den Bosch takımını satın almak için girişimlere başladı.

Galatasaray'dan sonra Katar'a giden, ardından futbolculuk kariyerini sonlandıran Wesley Sneijder, futboldan kopamıyor. Sneijder, Hollanda 2. Lig ekibi Den Bosch'u satın almak için görüşmelere başladı.

Snejider ve iş ortağı Ebert Dollevoet, Hollanda basınının haberine göre Den Bosch yönetimine kulübü satın almak istediklerini ilettiler. Sneijder ve Dollevoet'in sembolik olarak 1 euro karşılığında Den Bosch'u borçsuz bir şekilde almak istedikleri belirtildi.

Sneijder'in iş ortağı  Dollevoet, konuyla ilgili olarak ''Kulübe yardım etmek istiyoruz ama bu haberin sızdırılmasına çok üzüldük. Yönetimden birisinin bu haberleri sızdırdığını düşünüyoruz. Önce onlar kendi sorunlarını çözsünler, sonra biz yardım ederiz" diye konuştu.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Sneijder'in dışında Den Bosch ile Amerikalı, Fransız, İngiliz ve İsviçreli iş adamlarının da ilgilendiği kaydediliyor.

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