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Whatsapp Gizlilik Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir, Nereden Kabul Edilir? 2021 Whatsapp Sözleşmesi Nedir Ve Maddeleri Neler?

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Dünya genelindeki en popüler sosyal medya uygulamalarından olan WhatsApp, Türkiye başta olmak üzere, diğer ülkelerdeki milyonlarca kullanıcısı kızdıran bir karara imza attı.
Whatsapp Gizlilik Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir, Nereden Kabul Edilir? 2021 Whatsapp Sözleşmesi Nedir Ve Maddeleri Neler?

 

En çok tercih edilen sosyal medya uygulamalarından olan WhatsApp, Türkiye'deki kullanıcıları başta olmak üzere, dünya genelindeki milyonlarca kullanıcısını kızdıran bir karar imza attı. WhatsApp'ın 8 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni gizlilik sözleşmesi kullanıcılara uygulama aracılığıyla iletildi. WhatsApp'ın yeni sözleşmesinde, kullanıcı bilgilerinin Facebook ile paylaşılacağını ifade eden madde büyük tepki çekti. Bununla beraber, WhatsApp sözleşmesi kabul etmeyen kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağı da bildirildi. WhatsApp sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanıcıların bu durumdan etkilenmeyeceği belirtildi.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NEDİR VE MADDELERİ NELER?

Bu noktada, WhatsApp sözleşmesi ve maddeleri hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. WhatsApp, 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerini açıkladı. Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamalar, WhatsApp'ın bundan sonra Facebook ile rahat rahat veri alışverişi yapabileceğini gözler önüne seriyor. Üstelik veri paylaşımına izin vermeyecek kullanıcılar, WhatsApp kullanamayacaklar. Peki, WhatsApp sözleşmesi kabul edilmeli mi, nasıl iptal edilir? İşte, tartışmalı WhatsApp sözleşmesi hakkında bilgiler;

 

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ MADDELERİ

- Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,

- Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,

- Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,

- Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,

- WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.

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