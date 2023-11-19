White Lotus ‘daha da çılgın’laşacakmış

‘White Lotus’ dizisinin yaratıcısı Mike White, yeni sezon için “Daha uzun ve daha çılgın olacak” dedi.

Vanity Fair’ın aktardığına göre White, “İnsanların ne düşüneceğini bilmiyorum ama çok heyecanlıyım, bu yüzden en azından kendi barometrem için bu iyi bir şey. Sezonun içeriği konusunda çok heyecanlıyım” dedi.

Diziyle üç Emmy kazanan White, çekimlere 2024’ün başında başlamayı umuyor ancak bu, stüdyolar arasında varılacak anlaşmaya bağlı.

White, “Senaryolar üzerine ciddi bir şekilde çalışıyorum. Hâlâ rol alabilmeyi bekliyorum. Eğer grev yakın zamanda çözülmezse evet, tekrar zorlamak zorunda kalacağız çünkü dizide her sezon yeni bir oyuncu kadrosu var, yani rol alacak çok fazla rol var” dedi.

Variety’nin aktardığına göre üçüncü sezon Tayland’da çekilecek. White, “Doğulu ve Batılı din veya Doğu kültüründeki Batılı insanlar. Belki seksten sonra biraz daha göksel ya da biraz daha dünyevi olmayan bir şeye sahip olmak güzel olurdu sanırım. Ama bilmiyorum” dedi.

Üçüncü sezonun çıkış tarihi hakkında resmi bir açıklama yok. HBO’nun CEO’su Casey Bloys, yazarların grevinin ardından 2 Kasım’da New York’ta düzenlenen bir HBO basın etkinliğinde, başlangıçta 2024 için planlanmış olsa da artık büyük olasılıkla dizinin 2025’te biteceğini açıkladı.

ABD yapımı kara komedi-drama antolojisi dizisi olan The White Lotus, çeşitli psikososyal işlev bozukluklarından etkilenen kurgusal ‘White Lotus’ tatil beldesi zincirinin konuklarını ve çalışanlarını konu alıyor. İlk sezon Hawaii’de, ikinci sezon ise Sicilya’da geçiyor.