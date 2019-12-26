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Wikipedia kurucusu Wales'den Türkiye'ye: Yeniden hoşgeldiniz!

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Wikipedia kurucusu Wales'den Türkiye'ye: Yeniden hoşgeldiniz!
Wikipedia kurucusu Wales'den Türkiye'ye: Yeniden hoşgeldiniz!

TC Anayasa Mahkemesi, Wikipedia'nın erişiminin engellenmesiyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin kararının ardından Wikipedia kurucusu Jimmy Wales, Twitter hesabından hoşgeldin mesajı paylaştı.

"Yeniden hoşgeldin Türkiye" yazan Wales, "Anayasa Mahkemesi Wikipedia'nın erişime engellenmesinin mutlaka kaldırılması gerektiğine hükmetti. Türkiye halkına yeniden Wikipedia'ya hoşgeldiniz diyorum!" mesajı paylaştı.

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