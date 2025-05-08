X'ten açıklama: İmamoğlu'nun hesabına engele karşıyız ve itiraz ediyoruz

Açıklamada, "Türkiye'nin hesapla ilgili kararını uygulamakla birlikte, bu karara kesinlikle katılmıyoruz ve karara itiraz ediyoruz" denildi.

"Mahkeme kararının X'e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bildirildiği" vurgulanıken "Bu erişim engelleme kararları X'in içerikleri Türkiye'de engellemesini gerektirmektedir ve içerikler dünyanın geri kalanında erişilebilir durumdadır. Bu kararlara uyulmaması, Türkiye'deki tüm platformun kısıtlanması da dahil olmak üzere ciddi yaptırımlara yol açmaktadır" denildi.

Platform, "mahkeme kararına uymakla birlikte, itiraz ettiklerini, platformun Türkiye'de erişilebilir tutulmasının ifade özgürlüğünü ve bilgiye erişimi desteklemek açısından, özellikle doğal afetler ve diğer acil durumlar sonrası, hayati önem taşıdığına inandıklarını" ifade etti.

Açtıklama şöyle sona erdi;

"Adil yargılama ruhuyla, tüm erişim engelleme kararlarını yerel yasaları dikkate alarak inceliyoruz. Bu mahkeme kararları ifade özgürlüğü, adil yargılama ilkelerine veya diğer yerel yasalara uygun olmadığında, X mahkemeler nezdinde kullanıcıları korumaya yönelik hükümet talepleri de dahil olmak üzere erişim engelleme kararlarına itiraz etmekte ve etmeye de devam edecektir."

Platformun Türkiye'deki avukatı Gönenç Gürkaynak, karara resmi itirazda bulunduğunu duyurdu.

İmamoğlu'nun yaklaşık 10 milyon takipçisi olan @ekrem_imamoglu hesabına Türkiye'den girenler, yasal talep doğrultusunda hesabın engellendiği mesajını görüyor.

Silivri'deki Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu adına sıkça sosyal medya hesabından paylaşımlar yapılıyordu.

Bugünkü engelleme kararının ardından da hesaptan yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Ben rakibinden bu kadar korkan, kontrolünü kaybeden ve panikle aynı anda bütün tuşlara basan başka siyasetçi ne gördüm ne duydum.

"Beni hapse de atsan, sosyal medya hesaplarımı da engellesen unuttuğun bir şey var; bu ülkede milyonlarca Ekrem var."

Ekrem İmamoğlu'nun resmi TikTok hesabından da bir paylaşım yapıldı.

İmamoğlu'nun TikTok hesabı: 'Biz pes etmeyeceğiz, siz pes edeceksiniz'

Paylaşımda CHP'nin Çarşamba akşamı Beyazıt'ta yaptığı mitingden görüntülerin üzerine İmamoğlu'nun "Zannediyorlar ki biz bunları yıldırırız. Biz pes etmeyeceğiz, siz pes edeceksiniz, biz bunlara fırsat vermeyeceğiz" sözlerine yer verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Özel, İmamoğlu'nun X hesabının kapatılmasına ilişkin "19 Mart darbesinin dijital ayağıyla karşı karşıyayız" ifadesini kullandı. İmamoğlu, X'e seslenerek kararın "dünyadaki tüm diktatörlere cesaret vereceğini" söyledi.

Özel ayrıca "Buna direnin, bu engellemeleri kaldırın diye X'e başvuru yapmıştık. Benzer bir başvuru yapacağız. Avukat Gönenç Gürkaynak, diyor ki müvekkilim bana talimat verdi karara itiraz edin, diye. X bu karara uymayabilir ancak bu sefer de bant daraltacaklar. Biz X'in bu engellemeyi yapmaması gerektiğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel İmamoğlu'nun bir uluslararası hesabını kullanmaya devam edeceğini belirtti ve "Bundan sonra o hesabı ana hesap olarak kullanacak. O hesabı takibe alalım ve büyütelim" diye konuştu.

Bu arada, İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin paylaşımında ise hesabın erişime engellenmesine giden süreç anlatıldı.

Açıklamada İmamoğlu'nun X hesabından 24 Nisan'da yapılan paylaşımın "TCK.'nın 214. maddesinde düzenlenen suç işlemeye alenen tahrik suçunu oluşturabileceği değerlendirilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldığı" belirtildi.

İmamoğlu'nun, "X hesabından yapılan paylaşımları kendisinin yapmaması ve kamu düzenine zarar vermesi" nedeniyle tutukluluğunun sona ermesine kadar (tedbiren) X hesabının erişime engellenmesi için başvuru yapıldığı" belirtildi.

Başvurunun da İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğince incelendiği kaydedildi.

İncelemede "hesabın tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verilmeden teknik olarak söz konusu ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi mümkün olamayacağı gözetilerek, Ekrem İmamoğlu'na ait X hesabının erişimin engellenmesine karar verildiği" kaydedildi.

"X platformunun da, 24 Nisan 2025 tarihli yargı kararının ardından, Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirdiği" ifade edildi.

X platformunda çok sayıda kişi tepki olarak profil fotoğraflarına Ekrem İmamoğlunu koyarken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kampanya hesabını İmamoğlu'na tahsis ettiğini duyurdu.

Mansur Yavaş'ın resmi hesabından da yeniden paylaşılan mesajda "Bu hesabım (kampanya hesabı) erişim engeli kalkana kadar Ekrem İmamoğlu'nun sesi olmaya devam edecek ve onun adına kullanılacaktır" denildi. Fakat daha sonra CHP lideri Özel İmamoğlu'nun jeste teşekkür ettiğini ama uluslararası hesabını kullanmaya devam edeceğini duyurdu.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da X hesabından yaptığı paylaşımda "Sadece milyonların Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu değil; milletin iradesi, gerçekler ve vicdanlar susturulmaya çalışılıyor. Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına Türkiye'den erişimin engellenmesi düşünce ve ifade özgürlüğüne müdahaledir ve asla kabul edilemez" dedi.

CHP'li yöneticiler ve milletvekilleri de hesabın engellenmesine sosyal medyadan tepki gösterdi.

X, yerel otoritelerden gelen talepler doğrultusunda zaman zaman hesap engellemelerine gidiyor.

Platformun hesapların engellenmesiyle ilgili açıklayıcı sayfasında, yetkili bir kuruluştan "geçerli ve uygun" bir talep alınması durumunda, belirli içeriklere erişimi engelli getirilebildiği belirtiliyor.

Bu engellemeler, talebin gittiği ülkelerle sınırlı oluyor.