  • BIST 1.542
  • Altın 442,399
  • Dolar 7,3985
  • Euro 9,0105
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPilli: 11'i yerel 14 pozitif vaka!

Yağışlar Doğu Akdeniz’deki barajlara ‘can suyu’ oldu

»
Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye‘de ocak ayındaki yağışlar, baraj göllerine can suyu oldu.
Yağışlar Doğu Akdeniz’deki barajlara ‘can suyu’ oldu

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye‘de ocak ayındaki yağışlar, baraj göllerine can suyu oldu.

AA muhabirinin TC Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Doğu Akdeniz’in tarımsal sulama başta olmak üzere içme suyu ve elektrik ihtiyacını karşılayan Kozan, Seyhan, Alaköprü, Yarseli, Yayladağı, Aslantaş, Berke ile Kalecik barajlarında sonbaharın kurak geçmesi nedeniyle yaşanan su kaybı, ocaktaki yağışlarla yerini artışa bıraktı.

Adana ve civarının en önemli su kaynağı Seyhan Baraj Gölü’nde doluluk oranı 7-21 Ocak’taki yağışlarla yüzde 70 seviyesinden yüzde 72’ye yükseldi. Baraj gölündeki 583 milyon metreküplük su miktarı 15 milyon metreküp artarak 598 milyon metreküpe çıktı.

Bölgenin diğer önemli su kaynağı Kozan Baraj Gölü’nde de geçen yıl ocakta yüzde 64 olan, bu yılın aynı döneminde ise yüzde 43’e düşen doluluk oranı, son iki haftadaki yağışlarla yüzde 45’e yükseldi. Kozan Baraj Gölü’ndeki su miktarı da 63 milyon metreküpten 65 milyon metreküpe ulaştı.

Mersin ve çevresi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin su ihtiyacını karşılayan Alaköprü Barajı’nda da geçen yıla oranla yüzde 64’ten yüzde 52’ye düşen doluluk oranı, yağışlar sonrası artarak yüzde 58’e, su miktarı da 82 milyon metreküpten 86 milyon 810 bin metreküpe çıktı.

Hatay bölgesinin su ihtiyacını karşılayan Yarseli Barajı’nda su seviyesi yüzde 13’ten yüzde 19’a, su miktarı da 7 milyon 700 bin metreküpten 11 milyon 574 bir metreküpe ulaştı. Yayladağı Barajı’nda da yüzde 16 olan su seviyesi yüzde 20’ye, su miktarı da 1 milyon 63 bin metreküpten 1 milyon 323 bin metreküpe çıktı.

Osmaniye bölgesinde su seviyesi yüzde 72’den yüzde 49’a kadar düşen Aslantaş Barajı’nda da yağışlar su miktarını arttırdı. Aslantaş Barajı’nda yağış sonrası doluluk oranı yüzde 50’ye çıkarken su miktarı 815 milyon metreküpten 832 milyon metreküpe ulaştı.

Berke Barajı’nda doluluk oranı yüzde 92’den yüzde 93’e, su miktarı 392 milyon metreküpten 396 milyon metreküpe çıktı. Kalecik Barajı’nda doluluk oranı yüzde 31’den yüzde 38’e, su miktarı da 10 milyon metreküpten 12 milyon metreküpe yükseldi.   

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaçırılan Türk gemisi ile ilgili son dakika gelişmesi! Bakan duyurdu...24 Ocak 2021 Pazar 16:46
  • Uğur Mumcu, katledilişinin 28. yılında anıldı: Failleri hala karanlıkta24 Ocak 2021 Pazar 16:06
  • Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turu yarın İstanbul’da başlıyor24 Ocak 2021 Pazar 15:20
  • Avrupa Birliği ile Türkiye arasında uzun zamandan beri görülmeyen sıcak temaslar yaşanıyor24 Ocak 2021 Pazar 15:14
  • "TRT, Uğur Mumcu’nun katıldığı programları çevrim içi arşivinden kaldırdı"24 Ocak 2021 Pazar 00:44
  • İmamoğlu'ndan Galatasaray'ın 'Aslan Gibi Sponsor' kampanyasına destek24 Ocak 2021 Pazar 00:33
  • Polisten bankadaki babasını bekleyen çocuğa: Söyle 900 lira daha çeksin23 Ocak 2021 Cumartesi 23:30
  • MetroPOLL Araştırma: Halkın yüzde 38.3'ü ekonominin Erdoğan önderliğinde iyi yönetileceğini düşünüyor23 Ocak 2021 Cumartesi 23:22
  • Hulusi Akar: Yunanistan'dan beklentimiz yanlış anlaşılmaya sebep olacak eylemlerden kaçınmasıdır23 Ocak 2021 Cumartesi 23:19
  • Türk gemisine Gine Körfezi’nde korsan saldırısı! İşte kaçırılan gemicilerin isimleri...23 Ocak 2021 Cumartesi 23:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti