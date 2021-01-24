Yağışlar Doğu Akdeniz’deki barajlara ‘can suyu’ oldu

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye‘de ocak ayındaki yağışlar, baraj göllerine can suyu oldu.

AA muhabirinin TC Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Doğu Akdeniz’in tarımsal sulama başta olmak üzere içme suyu ve elektrik ihtiyacını karşılayan Kozan, Seyhan, Alaköprü, Yarseli, Yayladağı, Aslantaş, Berke ile Kalecik barajlarında sonbaharın kurak geçmesi nedeniyle yaşanan su kaybı, ocaktaki yağışlarla yerini artışa bıraktı.

Adana ve civarının en önemli su kaynağı Seyhan Baraj Gölü’nde doluluk oranı 7-21 Ocak’taki yağışlarla yüzde 70 seviyesinden yüzde 72’ye yükseldi. Baraj gölündeki 583 milyon metreküplük su miktarı 15 milyon metreküp artarak 598 milyon metreküpe çıktı.

Bölgenin diğer önemli su kaynağı Kozan Baraj Gölü’nde de geçen yıl ocakta yüzde 64 olan, bu yılın aynı döneminde ise yüzde 43’e düşen doluluk oranı, son iki haftadaki yağışlarla yüzde 45’e yükseldi. Kozan Baraj Gölü’ndeki su miktarı da 63 milyon metreküpten 65 milyon metreküpe ulaştı.

Mersin ve çevresi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin su ihtiyacını karşılayan Alaköprü Barajı’nda da geçen yıla oranla yüzde 64’ten yüzde 52’ye düşen doluluk oranı, yağışlar sonrası artarak yüzde 58’e, su miktarı da 82 milyon metreküpten 86 milyon 810 bin metreküpe çıktı.

Hatay bölgesinin su ihtiyacını karşılayan Yarseli Barajı’nda su seviyesi yüzde 13’ten yüzde 19’a, su miktarı da 7 milyon 700 bin metreküpten 11 milyon 574 bir metreküpe ulaştı. Yayladağı Barajı’nda da yüzde 16 olan su seviyesi yüzde 20’ye, su miktarı da 1 milyon 63 bin metreküpten 1 milyon 323 bin metreküpe çıktı.

Osmaniye bölgesinde su seviyesi yüzde 72’den yüzde 49’a kadar düşen Aslantaş Barajı’nda da yağışlar su miktarını arttırdı. Aslantaş Barajı’nda yağış sonrası doluluk oranı yüzde 50’ye çıkarken su miktarı 815 milyon metreküpten 832 milyon metreküpe ulaştı.

Berke Barajı’nda doluluk oranı yüzde 92’den yüzde 93’e, su miktarı 392 milyon metreküpten 396 milyon metreküpe çıktı. Kalecik Barajı’nda doluluk oranı yüzde 31’den yüzde 38’e, su miktarı da 10 milyon metreküpten 12 milyon metreküpe yükseldi.