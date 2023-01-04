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Yağışlı Hava Geliyor

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Bu Hafta Hava Nasıl Olacak
Yağışlı Hava Geliyor

Meteoroloji Dairesi pazartesi gününden itibaren 3 gün yağmur beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin 5-11 Ocak tarihli hava tahmin raporuna göre bölgemizin alçak basınç ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında olması bekleniyor.

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