Yağışlı Hava Geliyor

Meteoroloji Dairesi pazartesi gününden itibaren 3 gün yağmur beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Dairesi’nin 5-11 Ocak tarihli hava tahmin raporuna göre bölgemizin alçak basınç ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında olması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi pazartesi gününden itibaren 3 gün yağmur beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Dairesi’nin 5-11 Ocak tarihli hava tahmin raporuna göre bölgemizin alçak basınç ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında olması bekleniyor.
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