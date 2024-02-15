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Yağışlı hava pazar gününe kadar devam edecek

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Meteoroloji Dairesi, havanın bugün, yarın ve cumartesi parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, pazar az bulutlu zamanla parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı bulutlu olacak.
Yağışlı hava pazar gününe kadar devam edecek

Meteoroloji Dairesi, 15-21 Şubat tarihleri arasındaki hava tahmin raporunu açıkladı. 

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün, cuma ve cumartesi parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, pazar az bulutlu zamanla parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 15-18 derece dolaylarında seyredecek.

CUMA YER YER KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, cuma günü kuzey ve doğu yönlerden orta yer yer kuvvetli olarak esecek.

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