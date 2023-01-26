  • BIST 5.262,82
  • Altın 1174.024
  • Dolar 18.8059
  • Euro 20.5202
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Yağmur bekleniyor

» »
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, havanın bugün güneşli, Cuma akşamından, Pazartesi gününe kadar ise yağmur beklendiğini açıkladı.
Yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 26 Ocak-1 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu açıkladı.

Meteoroloji Dairesi, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede Cuma akşamından, Pazartesi gününe kadar yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, havanın bugün güneşli, Cuma akşamından, Pazartesi gününe kadar ise yağmur beklendiğini açıkladı.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimler ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette; Cuma ve Cumartesi günleri kuvvetli ve fırtınamsı esecek.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cuma akşamından itibaren yer yer sağanak bekleniyor23 Ocak 2023 Pazartesi 16:51
  • Hava Bugün Nasıl Olacak23 Ocak 2023 Pazartesi 09:21
  • Uzmanlardan Şubat ve Mart ayı için ezber bozan hava durumu tahmini22 Ocak 2023 Pazar 15:28
  • Bu hafta hava nasıl olacak22 Ocak 2023 Pazar 10:15
  • Bu Hafta Hava Nasıl Olacak20 Ocak 2023 Cuma 16:14
  • Bugün hava nasıl olacak?20 Ocak 2023 Cuma 10:50
  • Hafta boyunca hava açık ve az bulutlu olacak19 Ocak 2023 Perşembe 11:01
  • Hava Bugün Nasıl Olacak19 Ocak 2023 Perşembe 09:48
  • Meteoroloji Dairesi hava tahmin raporunu açıkladı18 Ocak 2023 Çarşamba 16:58
  • En Çok Yağış Nereye Düştü18 Ocak 2023 Çarşamba 13:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti