Yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, havanın bugün güneşli, Cuma akşamından, Pazartesi gününe kadar ise yağmur beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin 26 Ocak-1 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu açıkladı.

Meteoroloji Dairesi, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede Cuma akşamından, Pazartesi gününe kadar yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, havanın bugün güneşli, Cuma akşamından, Pazartesi gününe kadar ise yağmur beklendiğini açıkladı.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimler ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette; Cuma ve Cumartesi günleri kuvvetli ve fırtınamsı esecek.