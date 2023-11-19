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Yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, hafta sonu sağanak beklendiğini, hava sıcaklığının ise 20-23 dereceye düşeceğini duyurdu.
Yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, hafta sonu sağanak beklendiğini, hava sıcaklığının ise 20-23 dereceye düşeceğini duyurdu.

Dairenin haftalık hava tahmin raporuna göre, periyodun ilk iki günü üst atmosferdeki soğuk ve nemli, diğer günlerde ise serin ve nemli hava kütlesi etkili olacak.

Havanın; bugün öğleye kadar yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacağı kaydedilen açıklamada, pazartesinden itibaren cumaya kadar ise çoğunlukla parçalı veya az bulutlu olacağı belirtildi.              

 En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 24 - 27, Pazar ve Pazartesi günleri ise 20 - 23 ºC derece santigrat dolaylarında seyredecek.

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