Yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, hafta içi yağmur beklenmediğini ancak cumartesi itibarıyla havanın sağanak yağmurlu olacağını duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nin 21-27 Kasım tarihlerini kapsayan raporuna göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 21 - 24 derece dolaylarında seyredecek.
Alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında olacak bölgede rüzgar ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
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