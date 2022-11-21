Yağmur ve fırtına geliyor

Ülkede bu hafta sağanak yağış bekleniyor, Cuma ve Cumartesi yer yer fırtına olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 22-28 Kasım tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak, çarşamba parçalı ve az bulutlu, perşembe, cuma ve cumartesi parçalı çok bulutlu yer yer gökgürültülü sağanak yağışlı, Pazar ve pazartesi parçalı az bulutlu.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19– 22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve batılı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli Cuma ve Cumartesi yer yer fırtınamsı şeklinde esecek.