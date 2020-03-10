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Yakın Doğu İlkokulu ve Koleji Öğrencileri Yeni Coronavirus (SARS-CoV-2) Hakkında Bilgilendirildi…

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Yakın Doğu İlkokulu ve Koleji Öğrencileri Yeni Coronavirus (SARS-CoV-2) Hakkında Bilgilendirildi…
Yakın Doğu İlkokulu ve Koleji Öğrencileri Yeni Coronavirus (SARS-CoV-2) Hakkında Bilgilendirildi…

 Yakın Doğu Üniversitesi ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti çalışma grubu TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu tarafından, COVID-19 hastalığına yol açan virüse karşı farkındalığı arttırmak amacıyla Yakın Doğu Okul Öncesi, Yakın Doğu İlkokulu ve Yakın Doğu Koleji öğrencileri ile velilerine yönelik “Panik Yok: Korkma, Bilgilen” başlıklı bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantılarda, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı ve TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu üyelerinden Prof. Dr. Kaya Süer, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan SARS-CoV-2 virüsü hakkında güncel bilgilendirmelerde bulundu.

“Panik Yok: Korkma, Bilgilen…”

SARS-CoV-2 virüsünün Çin’den başlayarak tüm dünyaya nasıl yayıldığını anlatan Prof. Dr. Kaya Süer, Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine dayanarak hastalığın klinik bulgularını, risk altındaki yaş gruplarını, bireylerin kendilerini korumak için neler yapabileceklerini aktardı.

 

Virüsün 2 ile 14 gün arasında değişen bir kuluçka dönemi olabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Süer, COVID-19 için henüz kesin bir antiviral tedavi olmadığını kaydederken yapılan aşı çalışmalarından da söz etti. Aşı geliştirme sürecinin uzun olabileceğini, bu nedenle hastalıktan korunmada virüse maruz kalınmamanın ve alınması gereken tedbirlerin büyük önem taşıdığını öğrencilere aktaran Prof. Dr. Süer, Kuzey Kıbrıs’taki güncel durumu, KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemleri, ülkemizde olası bir pozitif vaka sonrası nasıl bir yol izlenileceği hakkında da bilgiler paylaştı.

 

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Kaya Süer, coronavirüs ailesinin bilinen özelliklerinden bahsettiği konuşmasında, geçmişten günümüze ortaya çıkan SARS, MERS gibi solunum yoluyla bulaşan diğer viral ajanlar ile karşılaştırıldığında, SARS-CoV-2 virüsü ölüm oranlarının çok daha düşük olduğunu ve bu oranın %2-3 arasında olduğunu belirtti. 

 

COVID-19 Hakkında Merak Edilen Sorular Yanıtlandı

Yeni Coronavirus ile ilgili yapılan bilgilendirmelerin ardından, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu Başkanı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaya Süer, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve platform genel sekreteri Dr. Buket Baddal ile platform üyesi Uzm. Nazife Sultanoğlu, öğrencilerle velilerin sorularını yanıtladı.

Hijyen ve Korunma Yolları Anlatıldı…

Özellikle sosyal medyada çıkan haberlerle oluşan bilgi kirliliğinin ve bunun halkta yarattığı paniğin önüne geçilebilmek, küçükten büyüğe herkesin doğru bilgiye ulaşabilmesi adına düzenlenen CoronaVirüs bilgilendirme toplantılarında öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından merak edilen tüm konular tartışıldı.

 

 Evlerde ve sınıflarda yüzey temizliğinin sağlanması için alınacak önlemler ve kullanılabilecek dezenfektanlar, kişisel kullanım için önerilen antiseptikler, virüsün evcil hayvanlardan insanlara bulaşıp bulaşmadığı, enfekte olup iyileşen bir kişinin tekrar hastalanıp hastalanamayacağı,  maske kullanımının bulaşı önleyip önlemediği, hangi koşullarda hangi maske türlerinin kullanılması gerektiği, okullarda alınan önlemler, asemptomatik vakalarda termal kameraların işe yarayıp yaramadığı, cruise gemilerindeki risk faktörleri, virüsün biyolojik silah olarak kullanılıp kullanılamayacağı ve virüsün bu hastalığı yayan yarasa türü hayvanları neden öldürmediği konuşuldu.

 

COVID-19’a Karşı Alınan Önlemler Konuşuldu… 

Yapılan toplantılarda Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içinde ve dışında dağıtılmak üzere bilgilendirme broşürleri dağıtıldığı, okullarda, fakültelerde ve servis otobüslerinde dezenfeksiyon açısından gerekli tüm tedbirlerin alındığı ve tüm hastane çalışanları ile akademisyenlerin COVID-19 hakkında bilgilendirildiği kaydedildi. 

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