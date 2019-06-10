  • BIST 94.264
  • Altın 246,873
  • Dolar 5,7739
  • Euro 6,5297
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Yakın Doğu Koleji'nin üstün IELTS başarısı

» »
KKTC’nin ilk özel okul olma özelliğinin yanı sıra her yıl sosyal, kültürel, sportif ve akademik başarılarıyla göz önünde olan Yakın Doğu Koleji İngilizce dil sınavlarındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Yakın Doğu Koleji'nin üstün IELTS başarısı

Yakın Doğu Koleji’nden alınan bilgiye göre, Dünya genelinde 7000'den fazla üniversite, resmi kurum ve işveren tarafından uluslararası İngilizce yeterlilik sınavı olarak kabul gören IELTS (The international English Langauge Testing System)’de, Yakın Doğu Koleji öğrencileri sınav sonuçları geçerlilik puanının çok üzerinde not olup gurur tablosu oluşturdu.

Adayların İngilizce yeteneklerini ölçen en güvenilir sınavlardan biri olan ve 125 ülkede uygulanan sınavda değerlendirme 1 ile 9 arasında tam ve yarım puanlardan oluşan puanlamalarla yapılıyor. Yurtdışındaki bir çok üniversite lisans programlarına giriş için IELTS sınavından 6.0 almak çoğu zaman yeterli oluyor.

IELTS Sınav Sonuçları:

Hazal Polat: 8.5,

Ayda Canova: 8,

Özten Kivilcim: 8,

Altan Osmanlı: 8,

Selin Ayfer: 8,

Susen Bladanli:7.5,

Hasan Şekerli: 7.5,

Enver Osmanlı: 7.5,

Çağın Bektaş: 7.5,

Mert Özkaloğlu: 7.5,

Laren Mutluel: 7.5,

Gülten Emirtaneoğlu: 7.5,

Uzay Koroğlu: 7.5,

Orhan Tokhan: 7.5,

Ece Çelik: 7.5,

Asu Bolat :7.5,

Atinc Mert: 7.5,

Öznur Tancer: 7.5,

Çağan Tanlı:7,

Sude Bektaş :7

Dila Elmas: 7,

Yahor Yıldırım: 7,

Berkem Dikengil: 7,

Can Sayıl:  7,

Yunus Barker: 6.5,

 Ekin Kaş: 6.5,

Can Özgüren: 6.5,

 Sanem Çıldam: 6.5,

Gülce Yetişmiş: 6.5,

Selin Lidya Çakmak 6.5,

Ayşe Lord:6.5,

Sözen Suzal: 6.5,

Dilay Postacıoğlu: 6,

 Bilgi H. Akman: 6

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri velileri ile birlikte “English Fun Week” etkinliğinde bir araya geldi07 Haziran 2019 Cuma 12:43
  • “Galaksiler” Sınıfında Büyüleyici Yolculuk07 Haziran 2019 Cuma 10:24
  • “Azerbaycan Sanatçıları Resim Sergisi” Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafindan açildi03 Haziran 2019 Pazartesi 12:10
  • YDÜ “Tiyatro Bölümü” Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat dallarına özel yetenek sınav kayıtları devam ediyor03 Haziran 2019 Pazartesi 11:07
  • Bayramda Beslenme Düzenine Dikkat!03 Haziran 2019 Pazartesi 11:02
  • Avrupa Birliği İlişkileri Yakın Doğu Üniversites'inde irdelendi01 Haziran 2019 Cumartesi 13:21
  • “Türkiye Resim ve Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı31 Mayıs 2019 Cuma 16:25
  • YDÜ ile Gazi Üniversitesi’nden Kıbrıslı Türkler’in mücadelesini sanatla anlatacak anlamlı sergi31 Mayıs 2019 Cuma 16:21
  • “Azerbaycan Sanatçıları Resim Sergisi” ile “Başkurdistanlı Sanatçılar Resim Sergisi” açılıyor30 Mayıs 2019 Perşembe 17:16
  • “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı30 Mayıs 2019 Perşembe 17:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti