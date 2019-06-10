Yakın Doğu Koleji'nin üstün IELTS başarısı

KKTC’nin ilk özel okul olma özelliğinin yanı sıra her yıl sosyal, kültürel, sportif ve akademik başarılarıyla göz önünde olan Yakın Doğu Koleji İngilizce dil sınavlarındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Yakın Doğu Koleji’nden alınan bilgiye göre, Dünya genelinde 7000'den fazla üniversite, resmi kurum ve işveren tarafından uluslararası İngilizce yeterlilik sınavı olarak kabul gören IELTS (The international English Langauge Testing System)’de, Yakın Doğu Koleji öğrencileri sınav sonuçları geçerlilik puanının çok üzerinde not olup gurur tablosu oluşturdu.

Adayların İngilizce yeteneklerini ölçen en güvenilir sınavlardan biri olan ve 125 ülkede uygulanan sınavda değerlendirme 1 ile 9 arasında tam ve yarım puanlardan oluşan puanlamalarla yapılıyor. Yurtdışındaki bir çok üniversite lisans programlarına giriş için IELTS sınavından 6.0 almak çoğu zaman yeterli oluyor.

IELTS Sınav Sonuçları:

Hazal Polat: 8.5,

Ayda Canova: 8,

Özten Kivilcim: 8,

Altan Osmanlı: 8,

Selin Ayfer: 8,

Susen Bladanli:7.5,

Hasan Şekerli: 7.5,

Enver Osmanlı: 7.5,

Çağın Bektaş: 7.5,

Mert Özkaloğlu: 7.5,

Laren Mutluel: 7.5,

Gülten Emirtaneoğlu: 7.5,

Uzay Koroğlu: 7.5,

Orhan Tokhan: 7.5,

Ece Çelik: 7.5,

Asu Bolat :7.5,

Atinc Mert: 7.5,

Öznur Tancer: 7.5,

Çağan Tanlı:7,

Sude Bektaş :7

Dila Elmas: 7,

Yahor Yıldırım: 7,

Berkem Dikengil: 7,

Can Sayıl: 7,

Yunus Barker: 6.5,

Ekin Kaş: 6.5,

Can Özgüren: 6.5,

Sanem Çıldam: 6.5,

Gülce Yetişmiş: 6.5,

Selin Lidya Çakmak 6.5,

Ayşe Lord:6.5,

Sözen Suzal: 6.5,

Dilay Postacıoğlu: 6,

Bilgi H. Akman: 6