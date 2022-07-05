  • BIST 2.397,28
  • Altın 983.109
  • Dolar 16.9894
  • Euro 17.4989
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAHalil Falyalı soruşturması tamamlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin düzenlediği pedagojik formasyon programına başvurular başladı

» »
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin düzenlediği pedagojik formasyon programına başvurular başladı
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin düzenlediği pedagojik formasyon programına başvurular başladı

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin 2022-2023 güz dönemi pedagojik formasyon başvuruları başladı. Üniversitelerin öğretmenlik bölümlerinden mezun olmayan ancak öğretmenlik mesleğini seçmek isteyen kişilerin pedagojik formasyon programını tamamlaması gerekiyor.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için geçerli olan 2022-2023 öğretim yılı güz dönemi pedagojik formasyon programı için başvurular 15 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Pedagojik formasyon programının ücreti ise 13 bin lira olarak açıklandı.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli öğretmenleri yetiştiriyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin köklü eğitim geleneği ile ülkenin ihtiyaç duyduğu donanımlı öğretmenler yetiştirdiğini vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “2022-2023 öğretim yılı güz dönemi için kayıtlarını açtığımız pedagojik formasyon programı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli öğretmenleri yetiştiriyoruz” ifadesini kullandı.

pedagojik-formasyon.jpg

Son başvuru tarihi 15 Temmuz!

 

Yakın Doğu Üniversitesi 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Programı için kayıtlar 15 Temmuz 2022’de son bulacak. KKTC vatandaşları için geçerli olan  pedagojik formasyon programları ile ilgili +90 392 223 64 64 no’lu (dahili 5101, 5102, 5501) telefonlardan ya da ataturk.egitim.@neu.edu.tr adresinden bilgi edinmek mümkün.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “İkinci Bahar” sergisi, Taçoy tarafından Salı günü Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde açılacak27 Haziran 2022 Pazartesi 18:38
  • Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin bahar dönemi mezunu, genç hukukçuları diplomalarını törenle aldı27 Haziran 2022 Pazartesi 17:36
  • Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, eşsiz koleksiyonları ile haftanın 6 günü ziyarete açık26 Haziran 2022 Pazar 12:46
  • Gıda zehirlenmeleri, sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte, yazın artıyor25 Haziran 2022 Cumartesi 13:58
  • Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, bahar dönemi mezunlarını, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlediği törenle uğurladı24 Haziran 2022 Cuma 15:45
  • Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi bahar dönemi mezunları düzenlenen törenle diplomalarını aldı23 Haziran 2022 Perşembe 15:01
  • YDÜ Bilim Ödülleri ve Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası, sahiplerini buldu21 Haziran 2022 Salı 16:26
  • Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Boşanma ile İlgili Paneli Gerçekleştirdi19 Haziran 2022 Pazar 15:13
  • Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 50 eserden oluşan “Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi” açıldı18 Haziran 2022 Cumartesi 14:35
  • “20. Dünya Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Konferansında” KKTC’yi, Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cavit Atalar temsil etti13 Haziran 2022 Pazartesi 14:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti