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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Bafra Sağlık Merkezi Bölge Halkının Hizmetinde

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Bafra Oteller Bölgesi’nde, 7 Gün 24 Saat Ambulans Hizmetleri ile Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunulacağı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne Bağlı Bafra Sağlık Merkezi 27 Aralık 2018 İtibarıyla Hizmet Vermeye Başladı.
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Bafra Sağlık Merkezi Bölge Halkının Hizmetinde

Temel olarak acil sağlık hizmetlerinin verildiği merkezde, 7 gün 24 saat bölgedeki acil vakalara müdahalede bulunmak üzere ambulans konuşlandırıldı.  Hastalar acil sağlık ve ambulans ihtiyaçları için 153, diğer hizmetler için ise Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne ait 0392 444 0 535 veya 0392 675 10 00, dahili 2424 üzerinden Bafra Sağlık Merkezi’ne ulaşabiliyor.

 

Bölge Halkı Bafra Sağlık Merkezi ile Sağlığa Bir Adım Daha Yakın

Bafra Oteller Bölgesi ile Karpaz Bölgesi’nin kalkınma planlarını desteklemek ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin kaliteli sağlık hizmetlerini bölge sakinlerinin yakınına taşımak amacıyla açılan Bafra Sağlık Merkezi’nde, 7/24 sunulacak tüm acil sağlık hizmetlerinin yanı sıra ihtiyaç duyulması halinde ileri tetkikler için hastaların Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne transferleri de gerçekleştirilecek.    

 

Poliklinik Hizmetleri için Nasıl Randevu Alabilirim?

Açılış ile birlikte sunulmaya başlanan acil sağlık hizmetlerine ek olarak hafta içi, dönüşümlü olarak dahiliye, kulak burun boğaz ve dermatoloji polikliniklerinin de hizmet vereceği merkezde, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne bağlı olarak tüm laboratuvar hizmetleri de sunuluyor olacak.  İlerleyen süreçte farklı branşlarda poliklinik hizmetleri verilmesi de planlanan merkezde, hastalar merkeze ait telefon numarasından muayene randevusu alabilecek. 

 

Ülke Turizmine Sağlık Desteği

Ülkemizin kalkınmasında büyük paya sahip sektörlerden biri olan turizme yönelik önemli yatırımların gerçekleştiği Bafra Oteller Bölgesi’nde hizmete giren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Bafra Sağlık Merkezi’nde, bölge halkının yanında turistlere sunulacak sağlık hizmetleri ile turizm sektörüne sağlık desteği verilmesi amaçlanıyor. 

 

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin Ada Genelindeki 4. Sağlık Merkezi

Bafra Oteller Bölgesi’nde açılan Bafra Sağlık Merkezi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne bağlı sağlık merkezlerinin 4.sü oldu.  Güzelyurt ve çevre bölgelere hizmet vermek üzere açılan Güzelyurt Dispanseri ve Gazi Mağusa’da sağlık hizmetlerini sürdüren Mağusa Dispanseri’nin ardından Bafra’da hizmete giren Bafra Sağlık Merkezi ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ada genelinde 4 merkezde hizmet vermektedir.  Bilindiği üzere Girne Bölgesi’nde de tam donanımlı Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde tüm branşlarda halka hizmet veriliyor. 

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