Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri Avrupa Birliği’nin adadaki rolüne ilişkin alan araştırması gerçekleştirdi…

Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü öğrencileri, uluslararası kurum ve kuruluşları yakından tanımak ve derslerde edindikleri kuramsal bilgilerin pratikte nasıl uygulandığına ilişkin gözlem yapmak amacıyla Lefkoşa’da faaliyet gösteren AB Bilgi Merkezini ziyaret etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, Uluslararası İlişkiler Kuramı dersi kapsamında, Avrupa Birliği kurumlarını ve Kıbrıs’a yönelik uyguladığı politikalarını yerinden takip edebilmek amacıyla AB Bilgi Merkezinde bir alan çalışması gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında gerek uluslararası kurumların işleyişi gerekse Avrupa Birliği’nin mevzuatını yakından inceleme olanağı bulan öğrenciler, AB Bilgi Merkezi’nin görev ve faaliyetlerinin yanı sıra Birliğin AB vatandaşı olmayan bireylere yönelik sunduğu gönüllü ve profesyonel staj ve mesleki programlar hakkında bilgilendirildi.

AB’nin Adadaki Rolü ve Normatif İşlevine İlişkin Değerlendirmelerde Bulundular…

Bugün 28 üye devlet barındıran AB, kurulduğu 1951 Paris Anlaşmasından bu yana geçirdiği bütünleşme süreçlerinin de ele alındığı araştırma ziyaretinde, özellikle örgütün genişleme ve derinleşme politikalarına atıfta bulunularak Kıbrıs adasının 2004 yılında AB’ye üye olması ile birlikte yaşanan gelişmeler öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi. Bu çerçevede, AB müktesebatının Kuzey Kıbrıs’ta askıya alınmasının ardından AB’nin Kıbrıslı Türklere yönelik ürettiği politikalar ve özellikle Yeşil Hat Tüzüğü gibi teknik konular hakkında detaylı bilgi sahibi olan öğrenciler, bu hususları interaktif bir biçimde tartışarak, AB’nin adadaki rolü ve normatif işlevine ilişkin değerlendirmelerde bulundular.

Bilgiyi ve Bilimsel Araştırmayı Destekleyici Eğitim Uygulamaları Yapılıyor…

Öğrenciler ile birlikte AB Bilgi Merkezine ziyarette bulunan Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Köprülü, farklı coğrafyalardan ülkemize ve üniversitemize gelen öğrencilerin uluslararası kurumları tanıma olanağı bulmalarının derslerde edindikleri teorik arka planın yanında alan çalışmalarının bilgiyi ve bilimsel araştırmayı destekleyici bir işlevi olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin Alan Araştırmaları Destekleniyor…

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Z. Eyüpoğlu da, dünyanın farklı ülkelerinden üniversiteye gelen öğrencilerin alan araştırmalarına katkı koyacak, farklı kurumları tanıyacak imkana sahip olmaları gerekliliğinin altını çizerek, disiplinlerarası ve analitik bir eğitim-öğretim ilkesi ile bu tür faaliyetleri her daim desteklediklerini ifade etti.