Yakın Doğu Üniversitesi ile Ulusal Turunçgil Konseyi’nden Bilimsel İş Birliği

Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Ulusal Turunçgil Konseyi, turunçgil üretiminde verimlilik ve kaliteyi artırmak için bilimsel projeler ve üretici eğitimleri düzenleyecek.

Turunçgil Üretiminde Bilimsel İş Birliği!

Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Ulusal Turunçgil Konseyi, turunçgil üretimine yönelik bilimsel araştırmalar, yenilikçi uygulamalar ile üretici eğitimleri düzenlemek amacıyla iş birliği yapacak.

Verimlilik ve kaliteyi artırmak amacıyla bilimsel iş birliklerini geliştirmeyi hedefleyen Türkiye Ulusal Turunçgil Konseyi (UTK), Yakın Doğu Üniversitesi’ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile turunçgil üretimi ve yetiştiriciliği alanında yürütülecek bilimsel çalışmalar ve ortak projelere yönelik önemli iş birliği kararları alındı.

Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden’in eşlik ettiği, UTK Başkanı Kemal Kaçmaz, Akdeniz Narenciye Üreticiler Birliği Birliği Başkanı Ahmet Hastürk, Kıbrıs Türk Narenciye İhracatçılar Birliği Başkanı Fethi Bardakçıoğlu, Interfresh EuroAsia Genel Müdürü Murat Özer ve Cypfruvex Türkiye Müdür Mevlüt Sezer’den oluşan heyet, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. İrfan Suat Günsel’i de ziyaret etti.

İş birlikleri genişletilerek sürdürülecek

Yapılan görüşmelerin ardından, turunçgil sektöründe bilimsel temelli iş birliklerinin geliştirilmesi, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve bilgi paylaşımının artırılması yönünde adımlar atılması kararlaştırıldı. Gerçekleştirilen görüşmede, turunçgil üretiminde ileri tarım teknolojilerinin kullanımı, Ar-Ge çalışmaları, sürdürülebilir üretim modelleri ve çiftçilere yönelik eğitim faaliyetleri gibi alanlarda Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile iş birliği yapılması konusunda uzlaşmaya varıldı. Ziyaretin sonunda ise Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz tarafından, Dr. Suat İrfan Günsel’e plaket takdim edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi ile turunçgil üretimi ve yetiştiriciliği alanında bilimsel iş birliği geliştirmek amacıyla üniversiteyi ziyarette bulunan heyet, ayrıca 18-20 Eylül 2025 tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek Interfresh EuroAsia Tarım ve Gıda Fuarı’na üniversiteyi de davet etti. Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden, İzmir’de düzenlenecek fuara katılacaklarını belirtti.