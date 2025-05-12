Yakın Doğu Üniversitesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Stratejik Bilimsel İş Birliği

Bilim, teknoloji ve girişimcilik alanlarını kapsayan protokol ile iki üniversite; ortak projeler, akademik değişim programları ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi hedefleri doğrultusunda güçlerini birleştirdi.

Birlikten Bilim Doğar!

Yakın Doğu Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi; bilim, teknoloji ve girişimcilik alanlarını kapsayan iş birliği protokolü imzaladı.

Türk yükseköğretiminin iki köklü kurumu Yakın Doğu Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, akademik iş birliği protokolü imzaladı. Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik tarafından imzalanan protokol; üniversiteler arası akademik iş birliklerinin geliştirilmesini, ortak araştırma projeleri yürütülmesini, öğrenci ve akademisyen değişim programlarının oluşturulmasını hedefliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen imza töreninde, Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma ve Planlama Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Yıldız Teknopark Kurumsal İletişim Müdürü Naim Güleç ve Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Dr. Selim Serkan Say da yer aldı.

Bilim, teknoloji ve girişimcilik alanlarında güç birliği hedeflendi

İki üniversite arasında imzalanan iş birliği protokolü; girişimcilik, inovasyon ve teknoloji transferi alanlarında ortak platformlar oluşturmayı da amaçlıyor. Ayrıca protokol kapsamında, mühendislikten sosyal bilimlere uzanan farklı disiplinlerde ortak seminerler, atölyeler ve akademik yayın çalışmaları da teşvik edilecek.

Öğrenciler için staj ve uygulama olanaklarının artırılması planlanırken, üniversitelerin girişimcilik ve teknoloji geliştirme merkezleri aracılığıyla ortak projeler hayata geçirilecek. Ayrıca akademisyenler arasında disiplinler arası çalışma kültürünün geliştirilmesi ve araştırma-geliştirme kapasitesinin artırılması da iş birliğinin temel hedefleri arasında yer alıyor.

Türkiye ve KKTC’nin bilimsel gücü birleşiyor!

“Bilimsel gelişmenin ve teknolojik ilerlemenin temelinde iş birliği kültürünün yattığına inanıyoruz” diyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Yıldız Teknik Üniversitesi ile imzaladığımız bu protokolü son derece kıymetli buluyoruz” ifadesini kullandı. Prof. Dr. Şanlıdağ, “İki üniversite arasında kurulacak bilimsel köprüler; ortak araştırma projelerinden öğrenci ve akademisyen değişimlerine, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesinden teknoloji transferine kadar çok geniş bir alanı kapsıyor. Bu tür iş birlikleri, yalnızca kurumlarımızı değil, ülkemizin bilimsel üretim kapasitesini de artıracaktır” açıklaması yaptı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile olan güçlü bağlara dikkat çekerek, “Kardeş vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile akademik alanda yeni bir köprü kurmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, iki üniversitenin yanı sıra Türkiye ve KKTC’nin bilimsel gücünün birleşmesi anlamına geliyor. Öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin bu çerçevede yürüteceği ortak projeler, hem üniversitelerimizi hem de ülkelerimizi daha ileriye taşıyacaktır” dedi.