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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi Tarafından Düzenlenen 1. Uluslararası Sinema Sempozyumu Başladı

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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi Tarafından Düzenlenen 1. Uluslararası Sinema Sempozyumu Başladı
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi Tarafından Düzenlenen 1. Uluslararası Sinema Sempozyumu Başladı

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İletişim Araştırmaları Merkezi (ILAM) iş birliği ile “Kültür, Sinema İlişkisi ve Sinema Dilinde Kültür” başlığıyla düzenlenen 1. Uluslararası Sinema Sempozyumu başladı. Sempozyumun birinci gününde 4 oturum ve 11 bildiri sunuldu. Ayrıca etkinlikler kapsamında Dijital Fotoğraf Sergisi’nin de açılışı yapıldı.

Sempozyumun açılış seremonisinde Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı ve 1. Uluslararası Sinema Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap, Türk Dünyası Kültür Sanat Sinema Vakfı Başkanı Menderes Demir, Azerbaycan Devlet Medeniyet İnce Sanat Üniversitesi Sinema ve Televizyon Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elnur Mehdiyet, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan ve Özbekistan Taşkent Medeniyet ve Sanat Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. İbrahim Yoldaşov birer konuşma yaptı.

Sempozyumun ilk gününde 4 oturumda 11 bildiri sunuldu

Doç. Dr. Fevzi Kasap, 1. Uluslararası Sinema Sempozyumu’nun birinci gününde 4 oturumda, sinemanın ekonomik ve kültürel yapısı, yeşilçam sinemasını yeniden anlamak, sinema-mekan ilişkisi, sinemada ses tasarımı ana başlıklarında toplam 11 bildirinin sunulduğunu söyledi.

Sinemanın kültüre etkisi, sinema festivalleri ve fonlar, Yeşilçam Sineması ve seyirci profili, Türk sinemasında sansür, sinemada profesyonel makyaj, fotoğraf ve sinema ekseninde kent mekan ilişkisi ile sinemada ses tasarımı konularının işlendiği sinema sempozyumunun ilk gününde Türk sinemasına güçlü bir ışık tutuldu.

Öte yandan, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İletişim Araştırmaları Merkezi iş birliğiyle düzenlenen 1. Uluslararası Sinema Sempozyumu etkinlikleri kapsamında hazırlanan Dijital Fotoğraf Sergisi de çevrimiçi olarak sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Dijital fotoğraf sergisine 5 ülkeden 43 katılımcı

Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu, Doç. Dr. Fevzi Kasap, Yrd. Doç. Dr. Birsel Matara, Dr. Serkan Fundalar, Gazi Yüksel, İlke Veral Coşkuner, Orhan Cem Çetiner ve Fuat Boğaç Evren’in seçici kurul olarak yer aldığı çevrimiçi sergiye, 5 ülkeden 43 katılımcı eser gönderdi. Seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda 23 katılımcıdan 51 fotoğraf sergilenmeye layık görüldü.

Çevrimiçi fotoğraf sergisinde yer alacak eserler Sinema Sempozyumu web adresi https://usc2021.neu.edu.tr  adresinden görüntülenebilir.

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