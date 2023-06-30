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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan genç iletişimciler düzenlenen törenle diplomalarını aldı

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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan genç iletişimciler düzenlenen törenle diplomalarını aldı
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan genç iletişimciler düzenlenen törenle diplomalarını aldı

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden 2022-2023 eğitim yılı bahar döneminde başarıyla mezun olan genç iletişimciler, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende sanatçı Nina Koçubey tarafından keman dinletisi gerçekleştirildi. Törene, İletişim Fakültesi mezunları, aileleri ve öğretim elemanları ile birlikte birçok misafir katılım gösterdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Ayhan Dolunay mezuniyet töreninde öğrencilere seslendi. Fakülte birincisi Furkan Obuz ve fakülte üçüncüsü Mohammad Raed Daowd ise mezun öğrenciler adına duygularını dile getirdi.

Konuşmaların ardından eğitim dönemlerini başarılı bir şekilde tamamlayan 50 genç iletişimci büyük bir coşkuyla keplerini attı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Etkili iletişim kurun. İletişim becerileri, başarılı bir kariyerin temel taşlarından biridir.”

Mezuniyet töreninde konuşan ma yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Mezuniyet; uzun ve zorlu bir yolculuğun sonunda ulaşılan özel bir hedeftir. Bu hedefe ulaşmak; emek, özveri ve kararlılık gerektirir. Bugün sizler, bu gereklilikleri hakkıyla yerine getirerek başarıya ulaşan bireyler olarak buradasınız. Hepinizle gurur duyduğumu bilmenizi istiyorum” sözleri ile başladı.

Hayat boyu öğrenmenin önemin vurgulayan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “30 yıllık bir akademik kariyerin ardından bugün ben de sizinle birlikte bir ilki yaşıyorum. Rektör ünvanı ile bu yıl ilk defa bir mezuniyet töreninde konuşuyorum. Görüyorsunuz ki, hayat; her aşamasında yeni ilkler yaşatıyor insana. Sizler de; hayat boyu yeni hedefler edinecek, yeni basamaklar aşmaya devam edeceksiniz” ifadelerini kullandı.

“Etkili iletişim kurun. İletişim becerileri, başarılı bir kariyerin temel taşlarından biridir. İyi bir iletişimci olmak, iş ve kişisel ilişkilerde fark yaratır. Empati yapabilme yeteneği, başkalarını anlama çabası ve açık iletişim kurma becerisi, sizlere liderlik vasıfları kazandırır” diyerek mezunlara seslenen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Tutkulu olun. Yaptığınız işi sevin ve tutkunuzla ilerleyin” dedi.

Konuşmasına Yakın Doğu Üniversitesi’nin uluslararası başarılarına da değinen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Diğer yandan; kültür ve sanatın derin izlerini taşıyan; müzelerle, sergilerle açık hava heykelleri ile bezeli bir kampüsten mezun oluyorsunuz. İçerisinde yaşarken bunun ne kadar özel bir durum olduğunun ve ne kadar şanslı olduğunuzun farkına varamayabilirsiniz. Geriye dönüp baktığınızda üniversite hayatınız boyunca soluduğunuz bu havanın estetik duygunuzu ne kadar geliştirdiğini, zevklerinizi ve sanat algınızı ne kadar zenginleştirdiğini çok daha iyi göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Ayhan Dolunay: “Hayatınızın bir sonraki bölümüne başlarken cesur olun, meraklı olun ve geleneksel düşüncenin sınırlarını zorlamaktan korkmayın.”

Konuşmasında Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin öğrencilere sunduğu olanaklardan bahseden Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Ayhan Dolunay, “İletişim Fakültemiz, en nitelikli, en verimli sonuçların alınacağı eğitimler, sosyal sorumluluk projeleri, araştırmalar, bilimsel yayınlar ve daha pek çok çalışmasıyla; Yakın Doğu TV, Yakın Doğu FM, bilgisayar laboratuvarlarımız, görsel tasarım laboratuvarımız, engelsiz eğitim ve sinema merkezimiz ve sergi salonumuzun da bünyesinde yer aldığı 5 katlı İletişim Kompleksimizde, nitelikli akademik kadrosu geleceğin iletişimcilerini yetiştirmektedir” dedi.

Çağımızın teknoloji ve iletişim çağı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Ayhan Dolunay, “Teknolojinin, sosyal medyanın ve sürekli artan bilgi akışının hakim olduğu bir çağda, yetenekli iletişimcilere olan ihtiyaç hiç bu kadar acil olmamıştı. Sevgili mezunlarımız, bu hızlı tempolu, birbirine bağlı küresel manzarada değişimin temsilcisi olmak için gereken araç ve bilgilerle donatıldınız” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında genç iletişimci mezunlara seslenen Doç. Dr. Ayhan Dolunay, “Başarılarınızı kutlarken, eğitiminize eşlik eden muazzam sorumluluğun da farkındayız. Unutmayın ki eğitiminiz bu törenle bitmiyor. Hayatınızın bir sonraki bölümüne başlarken cesur olun, meraklı olun ve geleneksel düşüncenin sınırlarını zorlamaktan korkmayın. Hayat boyu öğrenmeyi benimseyin, farklı bakış açıları arayın ve toplum üzerinde olumlu bir etki yaratmaya çalışın” ifadelerini kullandı.

Furkan Obuz: “Dilerim ki, her birimiz tüm hayatımız boyunca bugün attığımız adımlarla, yarınlarımızda sahip olacağımız yerlerde mutlu oluruz.”

Mezun öğrenciler adına duygularını dile getiren İletişim Fakültesi birincisi Furkan Obuz, konuşmasına, gördükleri dört yıllık eğitimin kendisinin ve arkadaşlarını hayatını zenginleştirdiğini vurgulayarak başladı. Obuz, “İletişim Fakültesi, size iletişim kavramının; başınızı hangi yöne çevirirseniz çevirin somut bir şekilde karşınızda yeniden ve yeniden oluşacağını, ancak bu oluşumların hepsinde kişisel muhakemeler yapmanız gerektiğini öğretiyor” dedi.

“Ben bugün buradan ayrılırken; iyi bir iletişimin özünün, aslında kendini iyi ifade eden bir birey ve aynı zamanda iyi bir dinleyici olabilmekten geçtiğinin bilinci ile ayrılıyorum” ifadelerini kullanan Furkan Obuz, “Hayatım boyunca her zaman; yarınımın, önceki günümde attığım adımlar ile şekillendiğine inandım. Dilerim ki, her birimiz tüm hayatımız boyunca bugün attığımız adımlarla, yarınlarımızda sahip olacağımız yerlerde mutlu oluruz” dedi.

Mohammad Raed Daowd: “Kendimi yeniden doğmuş hissediyorum ve bir film yapımcısı olacağım hayatımın bir sonraki mücadelesine girmeye hazırım.”

Uluslararası mezun öğrenciler adına konuşma yapan fakülte üçüncüsü Mohammad Raed Daowd ise “Dört yıl süren bu süreç zorluydu ama bir o kadar da hayatımın en güzel zorluğu oldu. Mezuniyet günümü her zaman hayatımın en güzel günü olarak hayal etmişimdir. Ve şu anda bu konuşmayı yaparken nasıl hissettiğimi tarif edemem. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum ve bir film yapımcısı olacağım hayatımın bir sonraki mücadelesine girmeye hazırım” ifadelerini kullandı.

Mohammad Raed Daowd, “Kariyerime başlamak için sabırsızlanıyorum ve tüm mezun arkadaşlarıma iyi şanslar diliyorum, herkese teşekkür ederim” dedi.

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