Yakın Doğu Üniversitesi, Kurulumunu Tamamladığı Genom Analiz Laboratuvarı İle Genetik Analizlerde KKTC' nin Dışa Bağımlığına Son Verdi

Yakın Doğu Üniversitesi’nin kurulumunu tamamlayarak açılışını gerçekleştirdiği

Genom Analiz Laboratuvarı, COVID-19 ile birlikte başta genetik hastalıklar ve kanser

olmak üzere pek çok hastalığın genetik analizlerinde, KKTC’nin dışa bağımlılığını

ortadan kaldırıyor.



İlk kez Aralık 2019’da Çin’de görülen COVID-19’un hayatımıza girmesinin üzerinden 2 yılı

aşkın bir zaman geçti.

Bu süreçte, pandemiye dönüşen hastalığa neden olan SARS-CoV-2 ile

ilgili, bütün dünyada yürütülen bilimsel çalışmalarla pek çok şey öğrendik.

Ancak yine de bilim dünyasının SARS-CoV-2’ye dair her şeyi bildiğini söylemek güç. Bu durumun en önemli nedenlerinin başında ise hiç kuşkusuz, virüsün geçirdiği mutasyonlarla sürekli değişmesi ve bu değişimlerle birlikte ortaya çıkan her yeni varyantla yeni adaptasyonlar ve özellikler kazanması geliyor.



Yakın Doğu Üniversitesi, genom analizlerinde KKTC’nin dışa bağımlığına son verdi.



SARS-CoV-2’nin ve geçirdiği bu dönüşümlerin doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için virüse

ait genetik materyal analizlerinin yapılması hayati önem taşıyor. Yakın Doğu Üniversitesi,

kurulumunu tamamlayarak açtığı Genom Analiz Laboratuvarı ile SARS-CoV-2’nin genetik

değişimini ve kesin olarak doğrulanmasını sağlayan genetik analizleri KKTC’de yapmaya

başladı. Bu yönüyle Genom Analiz Laboratuvarı, COVID-19 ile birlikte başta genetik

hastalıklar, kanser ve SARS-CoV-2 dışındaki diğer mikropların kesin tayini olmak üzere pek

çok hastalığın genom analizlerinde, KKTC’nin dışa bağımlılığını da ortadan kaldırıyor.



Genetik materyal dizi analizleri, hastalığın tanısından tedavisine, gelişiminden yeni varyantın

özelliklerine kadar pek çok kritik konuda yol gösterici olarak kullanılıyor. Virüsün genetik

değişimlerinin izlenebilmesi, virüs kaynağının belirlenmesi, yayılma yollarının izlenmesi,

zaman içinde virüsün uğradığı değişikliklerin tanımlanarak bulaşıcılık, reseptöre tutunma,

enfeksiyon seyrinin belirlenmesi ve tedavi alternatifleri oluşturmak için bu analizlere ihtiyaç

duyuluyor.



Genom Analiz Laboratuvarı’nın açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr.

Tamer Şanlıdağ ve Yakın Doğu Üniversitesi Kit Üretim ve Genom Analiz Laboratuvarları

sorumlusu Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören birer konuşma yaptı. Açılışın ardından basın

mensuplarına Yakın Doğu Üniversitesi Genom Analiz Laboratuvarı, Kit Üretim Laboratuvarı

ile birlikte COVID-19 PCR Tanı Laboratuvarı da tanıtıldı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “COVID-19 başta olmak üzere diğer pek çok alanlarda da

ihtiyaç duyulan genom analizlerinde KKTC’nin dışa bağımlılığını ortadan

kaldırıyoruz.”



Genom Analiz Labaratuvarı’nın açılışında yaptığı konuşmasında, COVID-19 pandemisi ile

birlikte geçen son iki yılı yoğun bir çalışma temposu ile geçirdiklerini söyleyen Yakın Doğu

Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Üniversite olarak gerek ülkemize

gerekse insanlığa her türlü akademik ve inovatif çalışmalarla destek olmaya çalıştık. En

olumsuz koşullarda bile maske, dezenfektan, yüz siperi ve solunum cihazı üretimini

gerçekleştirdik. Acil servislerimizi ve yoğun bakım ünitelerimizi halkımızın hizmetine açarak

ülkemizin sağlık sistemini ayakta tutmaya çalıştık. Devam eden süreçte COVID-19 PCR Tanı

Laboratuvarını kurduk, geliştirdik ve bu çalışmalar Kit Üretim Laboratuvarı ile birlikte

Genom Analiz Laboratuvarı kurulumu ile devam etti” dedi.



Alanlarında uzman ve birikimli bir ekiple çalıştıklarını söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yakın

Doğu Üniversitesi Varyant Analiz Kiti de bu laboratuvarlarda meslektaşlarımız tarafından

tasarlanıp şu an kullanıma hazır hale getirildi. Bunun yanında, tedaviyi takip eden hekimlerin

işlerini kolaylaştıracak olan kantitatif SARS-CoV-2 PCR Kitimiz de tasarlandı ve yakın

zamanda kullanılmaya başlanacak” dedi.



Açılışını gerçekleştirdikleri Genom Analiz Laboratuvarı ile SARS-CoV-2 ile mücadelede çok

önemli bir aşama daha kaydettiklerinin altını çizen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Genom Analiz

Laboratuvarımız ile sadece COVID-19 için değil, başta kanser olmak üzere diğer pek çok

alanda da uygulanan genom analizlerinde KKTC’nin yurtdışına bağımlılığını ortadan

kaldırıyoruz” ifadelerini kullandı.



Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören: “Bugüne kadar, sonuçları için aylarca beklenilen

genom analizlerini, kendi labaratuvarımızda 5-6 saat aralığında gerçekleştirebileceğiz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Kit Üretim ve Genom Analiz Laboratuvarları sorumlusu Doç. Dr.

Mahmut Çerkez Ergören ise açılışta yaptığı konuşmasına, bir genetik bilimci olarak, gen

analizlerini kendi laboratuvarlarında yapabilme hayalinin gerçekleşmesinden ötürü duyduğu

mutluluğu paylaşarak başladı.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde genom analizi yapılamadığını ve bunun büyük bir

eksiklik olduğunu söyleyen Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, “Genetik hastalıkların

tanısında doğum öncesi, doğum sonrası ve kanserde tedaviye yönelik yapılması gereken gen

ve genom analizleri için bugüne kadar yurtdışına bağımlıydık. Artık kendi

laboratuvarlarımızda tanı, tedavi ve araştırmalar için yapılması gereken tüm genom tabanlı

analizleri gerçekleştirerek, bugüne kadar, sonuçları için aylarca beklenilen testleri 5-6 saat

aralığında gerçekleştirebileceğiz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde COVID-19 çalışmalarını multidisipliner bir ekiple

yürüttüklerini söyleyen Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, “Yaptığımız araştırma ve

analizlerde sadece sonuç bulmak için değil, ortaya çıkan sonucu bütün nedenleriyle ve çoklu

bakış açısıyla sorgulayarak yorumluyoruz. KKTC’de kendi PCR Kitimizi üreterek, genom

analizleri için kendi laboratuvarımızı kurmamız bu çalışma biçiminin bir ürünüdür” dedi.



Yakın Doğu Üniversitesi’nin sağladığı olanaklar ile çalışmalarının önünü açtığını da söyleyen

Doç. Dr. Ergören, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin vizyoner yönetimine çok teşekkür

ediyorum. Ortaya konulan bu başarı aynı zamanda beyin göçünü de engelledi. Genetik

alanında uzman genç beyinlerin ülkede kalarak, kendi ülkesine katkı sağlayabilmesinin de

önü açılmış oldu” ifadelerini kullandı.