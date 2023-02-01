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Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümünün lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik düzenleyeceği yetenek sınavı 6 Şubat’ta yapılacak

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Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümünün lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik düzenleyeceği yetenek sınavı 6 Şubat’ta yapılacak
Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümünün lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik düzenleyeceği yetenek sınavı 6 Şubat’ta yapılacak

Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümünün lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik düzenleyeceği yetenek sınavı 6 Şubat’ta yapılacak

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin YÖK ve YÖDAK onaylı Müzik Öğretmenliği bölümünün 2022-2023 bahar dönemi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik düzenleyeceği yetenek sınavının tarihi açıklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye vatandaşlarının katılabileceği yetenek sınavı, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 11.00’de Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde gerçekleşecek.

Sınava katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını Yakın Doğu Üniversitesi ve temsilciliklerinden yapabilecekleri gibi online ya da telefonla da yapabilecekler. Adaylar neriman.soykunt@neu.edu.tr adresine mail göndererek ya da 0392 223 64 64  numaralı telefon ve +90 533 854 43 08 WhatsApp mesaj hattı ile ön kayıt işlemini gerçekleştirebilecekler.

Başvuru koşulları ve sınavların içeriği

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Sarayı, Müzik Öğretmenliği Bölümü Orkestra Sınıfı’nda yapılacak olan sınavın içeriği; tek ses, çift ses, üç ses, dört ses, aralık ve akor tekrarı, tonal/makamsal ezgi, ritim tekrarı, İstiklal Marşı’nın söylenmesi, öğrencinin kendi hazırladığı bir şarkı veya türküyü seslendirmesi, öğrencinin kendi enstrümanı ile çalacağı bir eser ve mülakattan oluşuyor.

Yüksek lisans ve doktora için yapılacak yetenek sınavı ise müzik eğitimi ve müzik teorisi ile ilgili yazılı sınav, sözlü mülakat ve enstrüman sınavından oluşuyor. Enstrüman sınavında, öğrencinin kendi enstrümanı ile bir etüd ve bir eser çalması gerekiyor.

Yetenek sınavına başvuran öğrencilerin, başvuru maillerinde adı-soyadı, mezun olduğu okul/şehir, telefon numarası ve e-mail adresi bilgilerinin yer alması gerekiyor. Ayrıca aday öğrencilerin, sınava yüz yüze veya online girme taleplerini de ön kayıt başvurusunda bildirmeleri gerekiyor.

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