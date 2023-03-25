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Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri Yaşlılar Haftası’nda Lapta Huzurevi’ni ziyaret ederek moral etkinliği düzenledi

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Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri Yaşlılar Haftası’nda Lapta Huzurevi’ni ziyaret ederek moral etkinliği düzenledi
Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri Yaşlılar Haftası’nda Lapta Huzurevi’ni ziyaret ederek moral etkinliği düzenledi

Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri Yaşlılar Haftası’nda Lapta Huzurevi’ni ziyaret ederek moral etkinliği düzenledi

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğrencileri Yaşlılar Haftası’nda Lapta Huzurevi’ni ziyaret ederek moral etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinlikte, huzurevi sakinlerine saç kesimi, boya, el ve ayak bakımı gibi güzellik uygulamaları ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğrencileri, daha önce de sosyal sorumluluk kapsamında pek çok kesime yönelik etkinlikler düzenlemişti.

Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy: “Büyüklerimize huzurlu bir ortam sunmak ve onları mutlu etmek her şeyden önce vefa borcumuzdur.”

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy öğrencileri ile birlikte Lapta Huzurevi’ni ziyaret ederek, huzurevi sakinleriyle zaman geçirmekten duydukları mutluluğu dile getirerek, “Büyüklerimize huzurlu bir ortam sunmak ve onları mutlu etmek her şeyden önce vefa borcumuzdur” dedi.

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