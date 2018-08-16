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Yakın Doğu Üniversitesi Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde

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Yakın Doğu Üniversitesi, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından düzenlenen, Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde KKTC’yi temsil edecek.
Yakın Doğu Üniversitesi Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Türk dünyasından yedi ülkenin katılımı ile gerçekleşecek olan 3. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve Yarışması’nın bu yılki paydaşı yine Yakın Doğu Üniversitesi oluyor. Birinci etkinlikte organizasyonda yer alan tek KKTC üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi, bu yıl yine “7 Ülke 8 Şehir 1 Festival” sloganı ile düzenlenecek festivalde KKTC’yi temsil etmenin onurunu yaşayacak. Festival kapsamında, Yakın Doğu Üniversitesi ile Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu arasında bir de işbirliği protokolü imzalandı.

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Günsel Festival Onur Kurulunda

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin rektörlerinin ve TDBB Genel Başkanı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun da aralarında bulunduğu Festival Onur Kurulu’nda Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel de yer alıyor.

Öte yandan, Festival Yürütme Kurulu’nda YDÜ Center of Excellence Başkanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı ve YDÜ Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap da görev alıyor.

Dünyanın farklı coğrafyalarından birçok Türk cumhuriyetinin katılımı ile oluşturulan festival programında; “Meslektaş Buluşması, Belgesel Atölyesi, Gösterimler ve Türk Dünyası 2. Sinemacılar Şurası, Türk Dünyası Film Festivali Gala ve Ödül Töreni” de yer alacak.  Festival kapsamında hem ustaların filmleri hem de yarışmada ödül almış filmler Türk cumhuriyetlerinde gösterime sunulacak. Ustalar ile söyleşi ve atölyelerin de düzenleneceği festival kapsamında ortak filmler de çekilecek.

Yedi Farklı Ülkede Çekilen Görüntülerle Ortak Belgesel

Festival kapsamında, yedi farklı ülkede çekilen görüntülerle ortak bir de belgesel çekilecek. “Türk Ana” adlı proje kapsamında yedi farklı ülke, kendi bakış açısı ile kadınını ve annesini anlatma imkanı bulacak.

Projede, Kıbrıslı Türk anne ise Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo TV ve Sinema Bölümü tarafından çekilecek. Danışmanlığını Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap’ın üstlendiği projenin yürütücülüğünü Öğretim Görevlisi ve Doktora öğrencisi Zeyde Y. Örek ve Ömer Evre üstleniyor. Festival kapsamında her ülke kendi bağımsız filmini de kurgulayıp festivalde gösterme imkanına da sahip olacak.

Festival Kapsamında Belgesel Film Yarışması

7 ülke 8 Şehir 1 Festival ismiyle start alan festivalde, Türk cumhuriyetlerinden gelen belgesel filmlerin yarışacağı bir de belgesel yarışması düzenlenecek. Doç. Dr. Fevzi Kasap’ın da jüri üyesi olarak yer alacağı yarışmaya başvurular 20 Ağustos’a kadar devam edecek. Ödül alan filmler Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir’in katılımı ile değişik ülke ve şehirlerde gösterime sunulacak.

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