Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye Genelinde Aday Öğrencilerin Yanında

Yakın Doğu Üniversitesi Her Yerde Yanında!

Dünyanın en etkili 43’üncü üniversitesi olarak en iyi ilk 5 Türk üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye genelindeki 15 temsilciliği ve birçok şehirde katıldığı tercih fuarları ile aday öğrencilerin yanında!

Üniversite tercihi, yalnızca bir eğitim kurumu seçimi değil; aynı zamanda yaşam boyu sürecek bir kariyerin, vizyonun ve yaşam tarzının temelini atmak anlamına geliyor. Yakın Doğu Üniversitesi de 2025–2026 eğitim öğretim dönemi tercih sürecinde sunduğu rehberlik ve destek hizmetleriyle, aday öğrencilerin yanında yer alıyor.

Güçlü akademik kadrosu, çağdaş eğitim anlayışı ve uluslararası başarılarıyla öne çıkan Yakın Doğu Üniversitesi; Türkiye genelindeki 15 temsilciliği ve tercih fuarlarına katılımıyla, öğrencilere birebir destek sunmaya devam ediyor. Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Hatay, Şanlıurfa, Van, Samsun, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Mersin temsilcilikleri ile öğrencilerinin yanında olan Yakın Doğu Üniversitesi, katıldığı tercih fuarları ile de aday öğrencilerin merak ettikleri tüm soruları yanıtlayarak onları bilinçli tercih yapma yönünde destekliyor.

Aday öğrenciler; Yakın Doğu Üniversitesi’nin sunduğu burs olanakları, akademik programlar, sosyal yaşam imkanları ve KKTC’deki üniversite hayatı hakkında kapsamlı bilgi edinmenin yanı sıra, uluslararası geçerliliğe sahip bir diplomayla dünya genelinde kariyer yapma fırsatlarını da keşfetme imkanı buluyor. Temsilciliklerle ilgili aday öğrenciler “https://aday.neu.edu.tr/kayit-burolari-temsilcilikler/kayit-burolari-ve-temsilcilikler/” adresinden bilgi alabiliyor. Yakın Doğu Üniversitesi’nin Türkiye genelindeki temsilcilikleri hakkında detaylı bilgiye ise; aday.neu.edu.tr adresinden ulaşmak mümkün.

Dünyanın En Etkili 43’üncü Üniversitesi!

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü, hastaneleri, müzeleri, çarşısı, etkinlik alanları, açık ve kapalı spor alanları, yurtları ve akademik mahallesi ile her gün 40 bini aşkın kişiye ev sahipliği yapan; eğitimin, kültürün, sanatın ve yaşamın kesintisiz sürdüğü yaşayan bir şehir görünümünde. 21 fakültesi, 3 meslek yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile sunduğu kaliteli eğitim, güçlü akademik kadro ve yenilikçi vizyonuyla dikkat çeken Yakın Doğu Üniversitesi, uluslararası alandaki başarılarıyla da öne çıkıyor. Yakın Doğu Üniversitesi, Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi’ne sahip tek üniversite olarak geleceğin teknolojilerini geliştiriyor. Avrupa’da yapay zeka tabanlı akademisyeni bulunan ilk, dünyada ise üçüncü üniversite olarak dikkat çekiyor. Times Higher Education verilerine göre, dünyanın en etkili 43. üniversitesi olarak en iyi ilk 5 Türk üniversitesi arasında yer alıyor. Times Higher Education tarafından açıklanan “2025 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması”nda, dünyanın en etkili 43’üncü üniversitesi olarak gösterilen Yakın Doğu Üniversitesi, beş ana kategorinin dördünde dünyanın en etkili ilk 50 üniversitesi arasında yer aldı.

Bununla birlikte, Times Higher Education 2025 Alan Sıralaması’nda da büyük bir başarıya imza atarak; “Fizik Bilimleri”, “Bilgisayar Bilimleri”, “Mühendislik”, “Yaşam Bilimleri”, “Eğitim Çalışmaları”, “Tıp ve Sağlık” ile “Sosyal Bilimler” olmak üzere yedi farklı alanda dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterildi. Bu alanların tamamında “En İyi İlk 5 Türk Üniversitesi” arasında yer alırken, özellikle “Fizik Bilimleri” ve “Bilgisayar Bilimleri” alanlarında; Kıbrıs, Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri genelinde “En İyi Türk Üniversitesi” olma unvanını elde etti.